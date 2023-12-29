5 أبراج فلكية تعشق المطر والطقس البارد.. و 3 لا يفضلوا الشتاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أبراج فلكية تعشق الشتاء والبعض الآخر لا يفضله، فإذا كنت من عشاق عالم الفلك والأبراج فإننا نستعرض في الصفحات التالية أبرزها.

وفقًا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الأرقام والفلك محمد صبحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

برج السرطان

مولود برج السرطان من الأبراج المائية التي تعشق الطقس البارد والمطر.

برج العقرب

مولود برج العقرب يعشق الاستماع بالحياة والطقس البارد، ما يمنحه فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأحباء.

برج الجدي

مولود الجدي يحب الطقس البارد والممطر ما يساعد على التركيز والإنجاز.

برج الثور

من الأبراج التي تعشق الطقس البارد والمطر، ما يساعدهم على الاستمتاع بالطبيعة والأجواء الشتوية.

3 أبراج فلكية لا يفضلون الشتاء

برج الأسد

مولود برج الأسد يحب الدفء، والشمس المشرقة، والطقس البارد يزعجه.

برج الجوزاء

مولود الجوزاء من الأبراج التي تحب الحركة والنشاط، وفصل الشتاء يشعرهم بالخمول والملل.

برج القوس

مولود القوس يحب السفر والمغامرة والطقس البارد يمنعه من الاستمتاع بالأجواء الشتوية.