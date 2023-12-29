الامارات | وفاة غاستون غلوك مخترع «المسدسات البلاستيكية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي صانع المسدسات النمساوي، غاستون غلوك، عن عمر يناهز 94 عاماً، وفق ما أعلنت شركته، أمس، بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قِطعه البلاستيكية الصغيرة. وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني: «تخليداً لذكرى غاستون غلوك.. الكمال مستمر»، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات غلوك، الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس. وفي عام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات غلوك بأنها أرخص وأخف وزناً، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عدداً من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، أصبح نحو 80 في المئة من عناصر الشرطة مجهزون بها الآن. وساهم نجوم هوليوود وثقافة البوب في هذا النجاح التجاري.