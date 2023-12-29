الامارات | أستراليا: وفاة مراهق تعرض لهجوم من سمكة قرش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الأسترالية إن مراهقاً لقي حتفه بعد أن هاجمته سمكة قرش في ولاية جنوب أستراليا. وقالت شرطة جنوب أستراليا، إنها تلقت تقريراً يفيد بوقوع هجوم لسمكة قرش قبالة شاطئ إيثيل، قرب متنزه انيس الوطني جنوب غرب شبه جزيرة يوركي، قرب أديلايد. وأضافت الشرطة لاحقاً: «للأسف تم انتشال جثة مراهق من المياه»، بعدما قالت إنه يُعتقد أن شخصاً أصيب «بإصابات خطرة».

وذكرت هيئة البث الأسترالية أن الصبي يبلغ 14 عاماً.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه وقت وقوع الهجوم، كان الصبي على بُعد 40 متراً قبالة شاطئ إيثيل الذي يعد موقعاً شهيراً لركوب الأمواج.

ويعد هذا ثالث هجوم لسمكة قرش في ولاية جنوب أستراليا هذا العام، حيث بدأت الظاهرة بإثارة قلق مرتادي الشواطىء، والأهالي، والقائمين على السياحة.