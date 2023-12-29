الامارات | «سلطان العويس» تسجل حضوراً ثقافياً لافتاً مع نهاية عام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تميزت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بأنشطة نوعية للعام 2023، توزعت على خريطة الاهتمامات الفكرية والفنية والعروض السينمائية والتشكيلية والأمسيات المتنوعة التي استقطبت شريحة كبيرة من المهتمين وأصدقاء المؤسسة، حيث شكلت علامة فارقة في المشهد الثقافي المحلي، ووضعت المؤسسة في مصاف متقدمة بين المؤسسات النشطة ثقافياً في الدولة.

فقد كان للتشكيل نصيب جيد من أنشطة المؤسسة، حيث قدمت معرضاً بعنوان (نسيان) للفنان العراقي علاء بشير، ترافق مع ندوة عن مسيرته الحافلة، ومعرضاً بعنوان (آيات) للفنان الإيراني وحيد جزايري، اشتمل على لوحات لفن الخط، وكان للشباب حضوره الفاعل من خلال معرض الفنانين الشباب (مراود) والندوة المصاحبة له، وكذلك قدم الفنان السوري سعد يكن ندوة بعنوان (أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي)، وحقق معرض المبدعين الموهوبين من أصحاب الهمم بالتعاون مع مركز الفن للجميع (فلج) حضوراً لافتاً، لما تضمنه من مواهب واعدة، وأيضاً ترافق مع ندوة عن تجارب أصحاب الهمم في عالم الرسم. وشكل معرض الخط (حروف ملونة) لنخبة من الخطاطين الإيرانيين إضافة لموسم التشكيل في المؤسسة، وجاء معرض (غد مستدام) ليكمل أهداف ملتقى الاستدامة الثقافية الذي جرى تنظيمه في جامعة زايد، وكان ختام أنشطة المعرض مع معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان الذي نظمته المؤسسة احتفاءً باليوم الوطني الـ52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان للأنشطة الثقافية والندوات والأمسيات حضورها الكبير أيضاً مثل أمسية الشاعرة شيخة المطيري، وحفل توقيع كتابها (فاصلة نقطتان)، كما ناقشت قارئات من مؤسسة بيت القراءة الثقافي من سلطنة عُمان رواية (يوميات روز) للكاتبة ريم الكمالي.