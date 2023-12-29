الامارات | «فزاع للصيد بالصقور».. مشاركة كبيرة ومنافسات قوية في أشواط «العامة مُلاك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وذلك وسط مشاركة كبيرة في أشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.

البطولة التي تتواصل حتى 14 يناير المقبل شهدت تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، بمجموع جوائز مالية يتجاوز الـ17 مليون درهم، حيث شارك الصقارون بأكثر من 200 طير في اليوم الأول للمنافسات الذي كان مخصصاً لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق عبدالعزيز الكندي في شوط الرمز فرخ جير شاهين، محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «الأسمر» بزمن 17.233 ثانية، والطير «الخضر» بزمن 17.420 ثانية، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «إكس» بزمن 17.448 ثانية.

فيما كسب حمد سلطان العرياني المركز الأول في شوط الرمز جرناس جير شاهين، بالطير «مرهق»، بزمن 17.602 ثانية، يليه ثانياً سلطان راشد المنصوري بالطير «نوماس»، بزمن 17.687 ثانية، وثالثاً محمد جمعة الكتبي بالطير «أمتار» بزمن 17.737 ثانية.

وستتواصل أشواط العامة مُلاك لمدة ثلاثة أيام مع إقامة جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تُقام أيام 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، فيما تُقام أيام 9 إلى 12 يناير أشواط الشيوخ للفئات الأربع نفسها، وتُقام يومي 7 و8 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، فيما ستكون يوم 6 يناير أشواط الناشئين لفئتي تبع وتبع جير.

جودة التنظيم

مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، أكد أن المركز وفّر جميع التسهيلات التي من شأنها أن تسرّع عملية التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها وغيرها من العمليات الأخرى، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني، وقال: «عملنا على رفع جودة التنظيم وتقديم كل ما هو جديد في كل نسخة، حيث نسعى جاهدين على أن تبقى بطولات فزاع للصيد بالصقور في صدارة المشهد، وتعزز جهودها في نشر وزيادة ممارسة هذه الرياضة التراثية التي تحظى بزيادة كبيرة في عدد البطولات المخصصة لها في مختلف مناطق الدولة».

أشواط الرموز

وأكد عبدالعزيز الكندي، أن أشواط الرموز تحمل مواصفات خاصة جداً، وهي بحاجة إلى هدوء وتركيز كبيرين، خصوصاً في بطولة كبيرة مثل بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث تجتمع نخبة الصقارين على مستوى الدولة، في تنافس أخوي يجمعنا على المحبة، وأضاف الكندي: «كل الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه البطولة التراثية العريقة وعلى هذا التنظيم المثالي، الموسم الحالي قوي للغاية، ويتطلب تحضيراً جيداً، والسعي للمشاركة بأقوى الطيور من أجل تحقيق المراكز المتقدمة».

موسم استثنائي

يُذكر أن الموسم الحالي لبطولات الصيد بالصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ستشهد أيضاً إقامة كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور (بطولة فخر الأجيال سابقاً)، التي تُقام في الفترة من 30 يناير إلى 17 فبراير المقبل، بجوائز مالية تبلغ 23 مليون درهم، في موسم حافل وضخم للغاية يصل فيه مجموع الجوائز المالية للبطولتين أكثر من 40 مليون درهم.

الكندي والعرياني يكسبان «رمز» جير شاهين

200 طير تحلّق بحثاً عن التتويج في اليوم الأول للمنافسات.