الامارات | 123 ناقة تتنافس في مسابقة المحالب بـ «السوان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مسابقة المحالب في مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان – 2023 - 2024»، منافسات بين 123 ناقة في أربعة أشواط (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل)، إذ تُقام المسابقة في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة.

وتهدف مسابقة المحالب إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، إذ يعتبر حليب النوق من أهم منتجات الإبل الغذائية، وله فوائد صحية عدة، وتحرص اللجنة المنظمة على ضمان دقة النتائج من خلال وزن كمية الحليب الذي تدره الناقة ضمن حلبتين صباحية ومسائية، إضافة إلى الاهتمام بالجانبين الغذائي والصحي للنوق المشاركة، إذ يشترط نظافة الإبل وخلوها من أي أمراض لقبول مشاركتها.

ويُعد حلب النوق من تراث الإبل وعلاقة أهل المنطقة بها، إذ إن للإبل مكانة مرموقة في الحياة اليومية، ما جعل أبناء القبائل يحرصون على تربيتها وتغذيتها حتى يحصلوا على أفضل ما تنتجه، ولطالما أقيمت هذه المسابقة بين أبناء القبائل للتعرف إلى أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره.

وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيمة لأشواط المسابقة وبقيمة تبلغ مليوناً و108 آلاف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل شوط بقيمة 277 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 70 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 35 ألف درهم، وتتوزّع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر.