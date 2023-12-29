الامارات | الطوابع البريدية الإماراتية.. «ذاكرة التاريخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «التراث الإماراتي ذاكرة منقوشة على الطوابع البريدية»، قدمها عبدالعزيز النعيمي الباحث في التاريخ البريدي.

وتحدث النعيمي عن أهمية الطوابع في التوثيق، ووصفها بأنها «ذاكرة التاريخ». وقال إن المعلومات التي يمكن أن يحملها طابع تغني عن ألف كلمة.

وعرض النعيمي نماذج من المظروفات والأختام والطوابع التي تبين تاريخ الخدمات البريدية في الإمارات، بدءاً من أول مكتب للبريد في الإمارات أنشئ سنة 1909 في دبي.

كما تناول النعيمي عدداً من الأحداث التاريخية المهمة التي وثّقتها طوابع البريد، وصولاً إلى قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات، وإصدار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1972، بشأن توحيد الخدمات البريدية في الدولة.