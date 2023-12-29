الامارات | العثور على عملات صينية عتيقة تعود لفترة الممالك المتحاربة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر علماء آثار في مقاطعة خبي شمال الصين، على ثلاث عملات معدنية يعود تاريخها إلى فترة الممالك المتحاربة (475-221 ق.م)، وذلك أثناء أعمال تنقيب بين أطلال تشاوياو في مدينة ووآن.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، بأن قُطر كل قطعة من العملات المعدنية يبلغ 3.2 سنتيمترات، وتزن كل واحدة نحو 5.5 غرامات. وللعملات خصائص العملات النموذجية لمملكة تشين خلال فترة الممالك المتحاربة. من جانبه، خمّن وي شو قوانج، قائد الفريق الأثري، أن تكون هذه العملات المعدنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية، وهو ما يتوافق أيضاً بعمق مع خلفية الحرب بين مملكتي تشين وتشاو في أواخر فترة الممالك المتحاربة، ولها أهمية كبيرة لدراسة تاريخ الحرب القديمة. وتغطي أطلال تشاوياو مساحة 1.1 مليون متر مربع. وقال وي، إن أطلال تشاوياو تغطي مساحة كبيرة ولها دلالات ثقافية غنية ويعود تاريخها إلى فترة طويلة، وهو ما يعد مثالاً ممتازاً لدراسة تطور الثقافة الأثرية.