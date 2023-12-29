الامارات | «ارتفاع الحرارة» تسبب في وفاة معجبة بتايلور سويفت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبين أن ظاهرة تسمى «الإرهاق الحراري» كانت السبب في وفاة إحدى المعجبات البرازيليات بالمغنية، تايلور سويفت، خلال حفلة للنجمة الأميركية في ريو دي جانيرو، بحسب تقرير التشريح الذي نشرته وسائل إعلام برازيلية، أمس.

وأظهر التقرير أن الشابة البالغة 23 عاماً - التي كانت من بين 60 ألف شخص حضروا أولى حفلات سويفت الست، في البرازيل، في إطار جولتها العالمية «ذي إيراس تور» - توفيت بسبب «الإرهاق الحراري الناجم عن تعرضها للحرارة»، بعد أزمة قلبية ونزيف في الرئتين، ما أدى إلى «الوفاة المفاجئة».

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن هذا التقرير الصادر عن الشرطة المدنية لولاية ريو دي جانيرو.

واشتكى معجبون كُثر من منع أفراد الجمهور من إدخال عبوات المياه إلى الحفلة، بينما كانت الحرارة تبلغ 60 درجة مئوية في اليوم الذي أقيمت فيه الحفلة.

واعتذر رئيس شركة «تايم فور فان» المسؤولة عن إنتاج جولة سويفت في البرازيل، سيرافيم أبرو، عن المشكلات التي واجهت تنظيم الحفلة. وقال الرئيس التنفيذي في مقطع فيديو نُشر على شبكة «إنستغرام»: «نعترف بأننا كنا نستطيع اتخاذ إجراءات إضافية، كتركيب مناطق مظللة خارج الملعب الذي أقيمت فيه الحفلة، أو تغيير جدول أوقات الحفلات».