فاكهة تحميك من أمراض كثيرة وتُنعش صحتك.. ماذا تعرف عن عنب الثعلب الهندي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد شجرة عنب الثعلب الهندي من الأشجار الغريبة المنتشرة في قارة آسيا خاصة الهند، وهي من فصائل فاكهة العنب، وتتميز باللون الأخضر، وتظهر عليها التمويجات والخطوط، في الغلاف الخارجي لثمارها، ولا تستخدم فاكهة فقط، بل تدخل في إعداد بعض أنواع الحساء المالح.

معلومات عن شجر عنب الثعلب الهندي:

يطلق على شجر عنب الثعلب الهندي Phyllanthus emblica وEmblica officinalis، بحسب موقع «Healthline».

هي نوع من أنواع شجرة الفاكهة، تنمو في أجزاء من قارة آسيا، خاصة دولة الهند.

يستخدم شجر عنب الثعلب الهندي في عدة ولها فوائد على الصحة مثل الطهي والأدوية العشبية، وغني بفيتامين C، ومضادة للأكسدة، وينعش صحة الشعر، ومضاد للالتهابات، ومهم جدا لصحة القلب ويزداد استخدامه في موطنه الأصلي الهند.

يكثر استخدام ثمار شجر عنب الثعلب في الطهي، وتُحَوَّل إلى مسحوق أو بودر، يستخدم كنوع من المكملات الغذائية.

يمكن تناول ثمار عنب الثعلب الهندي كما هي، أي غسلها جيدًا من الجراثيم وتناولها مباشرة، على الرغم من أنها تتسم بالحموضة، وقد يتجه البعض إلى تخليلها وتقديمها كنوع من المخللات، أو خلطها مع الفواكه وتحويلها إلى مشروب، وتستخدم في إعداد شوربة العدس.

أزهار عنب الثعلب الهندي

يحتوي شجر عنب الثعلب الهندي، على أزهار تأخذ اللونين الأصفر والأخضر، تتفتح لتشكل ثمارًا مستديرة صالحة للأكل من اللون نفسه.

- تعد ثمار شجر عنب الثعلب صغيرة الحجم، تتقارب مع حجم كرة الجولف تقريبًا.

- مذاق شجر عنب الثعلب حاد، إذ يأخذ الطعم الحامض والمرير.

أماكن الحصول على ثمار عنب الثعلب الهندي

الحصول على عنب الثعلب الهندي الطازج، ليس بالأمر السهل، لأنه لا يتوفر إلا في السوق الهندية أو الآسيوية المتخصصة، في هذه الأنواع من الفواكه الغريبة.

يلجأ البعض إلى شراء عنب الثعلب الهندي المجفف عبر الإنترنت، كبديل عن الطازج، الذي لا يتوفر إلا في أماكن محدودة.