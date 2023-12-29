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طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع زي المحلات.. اعرفيها

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب بالكوارع واحد من الأطباق اللذيذة في المطبخ الشرقي، كل ما عليكِ إتقان الوصفة بتحميص البصل المفروم مع زيت زيتون حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم ضيفيه مع الكوارع وقلبيه مع البصل حتى ينضج، وقومي بعمل الطاجن.

إليك الخطوات الأساسية لعمل طاجن ورق العنب بالكوارع

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طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

تحضير ورق العنب:

- اشطف ورق العنب جيدًا واتركه في ماء ساخن لبضع دقائق ليصبح طريًا.

- قم بإزالة الأوراق من الماء واتركها جانبًا للتصريف.

تحضير الكوارع:

اغسلي الكوارع جيدًا وقطّعها إلى قطع صغيرة.

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مكونات خلطة ورق العنب بالكوارع

ورق العنب المنقوع.

الكوارع المفرومة.

بصل مفروم.

بندورة مفرومة.

بقدونس مفروم.

رز مصري.

بهارات (مثل بهارات الكبسة أو السماق أو الفلفل الأسود).

خطوات عمل ورق العنب بالكوارع:

في وعاء، قم بخلط الكوارع المفرومة مع البصل والبندورة والبقدونس والرز والبهارات.

افرد ورق العنب وضع كميات صغيرة من الخليط في كل ورقة، ثم قم بلفها بحيث تكون محشوة.

رتب العنب الملفوف في وعاء الطهي.

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طبخ طاجن ورق العنب بالكوارع:

ورق العنب الملفوف بالكوارع.

مرقة دجاج أو لحم (اختياري).

عصير الليمون.

زيت الزيتون.

خطوات طبخ طاجن ورق العنب:

رتب العنب الملفوف في وعاء الطهي.

أضف مرقة اللحم أو الدجاج (إذا كنت تستخدمها).

اسكب عصير الليمون فوق الطبقة.

قم برش زيت الزيتون فوق العنب.

غطِّ الوعاء واتركه على نار هادئة حتى ينضج ويتداخل النكهات، عادةً ما يحتاج إلى حوالي ساعة إلى ساعة ونصف.

بهذه الطريقة، ستحصل على طاجن ورق العنب بالكوارع جاهزة للتناول

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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