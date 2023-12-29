6 أطعمة لتقوية المناعة لمواجهة متحور كورونا الجديد.. ماذا تفعل في جسمك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كبيرة تملكت العديد من المواطنين عقب انتشار متحور جديد من كورونا تحت مسمى «JN.1»، إذ يعد من الفيروسات الأكثر انتشارًا بين المتحورات السابقة، خاصة عقب ثبوت ظهور بعض الحالات المُصابة به، لتبدأ التساؤلات حول خطورة الفيروس ومدى انتشاره وطرق الوقاية منه.

تقوية المناعة الحل الأمثل

وعلى الرغم من حالة الخوف التي تٌسيطر على الكثير بسبب انتشار متحور كورونا الجديد «JN.1»، الذي يعد الأكثر انتشارًا، إلا إن العديد من الأطباء حاولوا نشر الطمأنينة بكونه قد لا يكون له أعراض قاسية حال تقوية جهاز المناعة الذي يعد الحِصن المانع من الإصابة.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ «هُن» إن تقوية جهاز المناعة من شأنها مواجهة الفيروسات التي يصاب بها الفرد، كما إن النظام الغذائي الصحي يٌحفز جهازك المناعي لمٌواجهة المتحور الجديد.

أطعمة تساعد في تحفيز جهازك المناعي

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة بـ 6 أطعمة احرص على تناولها باستمرار، لأنها ستساعد في تحفيز جهازك المناعي، جاءت على النحو التالي:

- اللحوم غير المصنعة.

- البقوليات مثل العدس البني.

- المكسرات.

- البيض.

- الشوكولاتة الداكنة.

- منتجات الألبان.