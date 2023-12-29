سرعة الذراع عند السقوط.. عامل خطر للكسور 

محمد اسماعيل - القاهرة - دراسة حديثة تكشف أن الأشخاص الذين يتحركون بسرعة أكبر في ذراعهم أكثر عرضة للإصابة بكسور في العظام عند السقوط

قال بحث جديد إن الأصغر سناً يحركون الذراع بسرعة أكبر من نظرائهم الأكبر سناً عندما ينزلقون، ما يساعدهم على استعادة التوازن، ومنع السقوط والكسور.

وبحسب ما ورد عب صحيفة "نيو ساينتست"، ركز الباحث جوناثان لي كونفر وفريقه على السقوط الجانبي. حيث لا تستطيع أرجل الأشخاص التحرك بشكل جانبي بحرية مثل أذرعهم، لذا تلعب الأطراف العلوية دوراً أكثر أهمية في استعادة التوازن عند الانزلاق جانبياً.

ولفهم كيفية منع مثل هذه السقوط بشكل أفضل، شارك في التجربة 11 بمتوسط عُمر 72 عاماً، و11 شخصاً بمتوسط عُمر 25 عاماً، يتجولون فوق لوح زجاجي مثبت في ممشى بجامعة إلينوي في شيكاغو.

وتم جعلهم ينزلقون جانبياً من خلال الحركات على الممشى ومواد التشحيم على السطح.

وقام الباحثون بتحليل الحركة من خلال تركيب أجهزة مراقبة، وتصوير المشاركين من كل زاوية باستخدام 8 كاميرات.

وارتدى جميع المشاركين حزاماً خاصاً لضمان عدم سقوطهم وإيذاء أنفسهم.

ووجد الباحثون أنه عند تعرضهم لمخاطر الانزلاق، قام الأصغر سناً بتسريع أذرعهم بنسبة 36% في المتوسط أكثر من المشاركين الأكبر سناً.

وكان وقت رد فعل الأصغر سناَ عند الوصول إلى السرعة القصوى لحركات أذرعهم أسرع أيضاً بمقدار 310 مللي/ ثانية.

ودعت النتائج إلى تدريب كبار السن على تحريك أذرعهم بسرعة أكبر لتجنب الإصابات المرتبطة بالسقوط، خاصة أنها من أهم أسباب تزايد كسور العظام وإصابات المفاصل في الشيخوخة.

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