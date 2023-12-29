ما هي أغرب فاكهة في العالم؟.. طعمها مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاكهة الهالة من أغرب الفواكه في شكلها وخصائصها، كما أنها تعد كبيرة الحجم، وتوجد العديد من الفواكه الغريبة ظهرت مؤخرًا، وأثارت دهشة الكثيرين الذين لم يسمعوا عنها، ولكنها كانت على رأسها، فبالرغم من سعرها وشكلها، إلا أنها كان طعمها على عكس المتوقع.

ما هي فاكهة الهالة؟

تشتهر هذه الفاكهة بأنها ثمرة بها العديد من النوى المتراصة غير المنتظمة، موجودة في جزر الكاريبي والهند وأستراليا وسيريلانكا وإندونسيا، ويبلغ متوسط ​​قطرها من 8 إلى 20 سنتيمترا وطولها من 10 إلى 30 سنتيمترا، ولها شكل مستطيل إلى بيضاوي، وتُعرف باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بحسب موقع «Atlas obscura»، و«Delishably»، المختصين في الأغذية، فلا يخدعك شكل ثمرة الهالة الغريب.

ما هي أغرب فاكهة في العالم

تعد أغرب فاكهة في العالم، لما لها من قشرة خام وحلوة، ولحمها حمضي، ويشعر كل من يتذوقها بأنها غير واضحة الطعم، لكنها حامضية، وعلى الرغم من أنها فاكهة ويبدو أن طعمها حلو، وأوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أنها في كل الأحوال فاكهة صالحة للأكل، وعادةً ما يتم تناولها مع تقشير القشرة الخارجية.

فوائد فاكهة الهالة

وأضاف أنها غير موجودة في مصر بشكل كبير، ولكن لها العديد من الفوائد، تتمثل في التالي:

- غنية بالألياف والبوتاسيوم.

- بها العديد من المركبات النباتية التي تعزز الصحة.

- تحسن مستوى السكر في الدم.

- تخفض ضغط الدم.

- تعزز شعور الشبع والامتلاء.

- بها مضادات غنية بالأكسدة.

- التخفيف الشعور بالإمساك.

- تحمي الدم من عملية التخثر نتيجة احتوائها على الفيتامينات.

- تعد مصدر غني بفيتامين أ، للحفاظ على البشرة والأنسجة.