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4 مشروبات لا تتناولها على معدة فارغة.. ابتعد عنها فورا

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القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروبات يجب الابتعاد عنها على الريق

يتبع بعض المواطنين عادات غير صحية تؤثر على حياتهم، ومنها تناول مشروبات غير مناسبة على معدة فارغة، وفي التقرير التالي، تقدم «هن» مجموعة من المشروبات التي ينتج عن تناولها آلام شديدة في البطن وتسبب أضرار صحية على المدى البعيد، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هن».

 

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مشروبات لا تتناولها على الريق 

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، أنه من الضروري تجنب تناول بعض المشروبات على معدة فارغة، ومنها ما يلي:

1- تجنب تناول مشروبات تحتوي على نسبة كافيين وأحماض مرتفعة مثل الليمون والبرتقال.

2- الابتعاد عن المشروبات الباردة على معدة فارغة، مثل المياه الغازية، كونها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وينتج عنها التهابات شديدة، خاصة بالنسبة للأشخاص التي تعاني من القولون العصبي وقرح المعدة.

3- عدم الحصول على المشروبات الحمضية وذات السكريات العالية، التي يمكن أن تسبب ألم شديد في المعدة.

4- عدم الإكثار من تناول عصير الليمون في الصباح، كونه غني بالأحماض، وبالتالي الإكثار منه يعمل على إذابة ميناء الأسنان، مما يؤدي إلى التقليل من سمك طبقة الميناء التي تحمي الأسنان وتسبب التسوس للشخص.

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مشروب يفضل تناوله عند الاستيقاظ من النوم

وأضاف أستاذ علوم التغذية، أن أفضل مشروب ينصح بتناوله على معدة فارغة هو المياه الدافئة أو كوب من الحليب، لعدة أسباب نذكرها فيما يلي:

- الماء الدافئة والأقرب إلى درجة حرارة الجسم، تُعادل نسبة الحموضة المتواجدة في المعدة، وبالتالي تخفف من آلامها.

- يساعد الحليب الدافئ على توفير الراحة للجسم، فضلا عن أنه يبني جدارا ويحميها من مشاكل القولون المختلفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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