أضرار «مرقة الدجاج» المصنعة.. خبيرة تغذية تحذر من الإفراط في تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

طهي الأكل «صنعة» ولكل ربة منزل صنعتها التي تتفرد بها بأناملها، ربما بطريقة التسوية، أو بوضع مجموعة من التوابل المختارة، بكمية من المرق، وغيرها الكثير من «الحركات والتكات» لكل سيدة داخل مطبخها، وعلى الرغم من اختلاف المذاق باختلاف النكهات المُضافة، تظل بعض المنتجات سبب في حدوث المشكلات الصحية المختلفة دون علم، خاصة في حال الإفراط في بعض المكونات.

مكون خطير يضاف لـ كل الأكلات

مكون خطير تضيفه السيدات لمعظم الأطباق قد يكون سببًا في الإصابة بالعديد من الأمراض، مرقة الدجاج المصنعة، المكعبات الضفراء ذات الرائحة الذكية واللون القوي، على الرغم من إنها تضيف مذاقًا شهي لأكلاتك إلا إنها قد تضر بصحتك وصحة أولادك على المدى البعيد.

من جانبها، حذرت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية من خلال حديثها لـ «هُن» من استخدام مكعبات مرقة الدجاج، مؤكدة إنه لابد من التوقف عنها فورًا لأضراراها الكبيرة: «المكعبات مليانة مواد حافظة وملونة لازم نمتنع عنها، لأنها بتوصل لمشاكل كبيرة زي ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى وغيرها»

أضرار مرق الدجاج

الصوديوم الزائد:

قد تحتوي مرقة الدجاج التجارية على كميات عالية من الصوديوم لمنح النكهة، ويمكن أن يزيد استهلاك الصوديوم عن الحدود الموصى بها عند تناول كميات كبيرة، فزيادة الصوديوم يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم.

الدهون والكوليسترول:

قد تحتوي مرقة الدجاج على كميات قليلة من الدهون والكوليسترول، خاصةً إذا كانت الدهون الحيوانية موجودة في المرق.

المواد الحافظة والإضافات:

قد تحتوي بعض المرقات التجارية على إضافات ومواد حافظة لتحسين النكهة أو زيادة فترة الصلاحية، وقد تسبب بعضها ردود فعل لدى بعض الأشخاص.

المشتقات الحيوانية:

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو كان لديك حساسية للمنتجات الحيوانية، قد تكون مرقة الدجاج غير ملائمة.

لتقليل الأضرار المحتملة، يمكنك تحضير مرقة الدجاج في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مثل الدجاج والخضروات دون إضافة كميات كبيرة من الملح، او استخدام الشوربة.