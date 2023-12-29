متحور كورونا الجديد يثير القلق في هذه البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أعلنت السلطات الصحية في عدة دول من بينها الكويت ومصر، عن رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد "EG.5"، وهو مشتق من متحور أوميكرون.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1، من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة، ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر ، مشيرة إلى أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

ودعت الوزارة إلى التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل، وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، والتهوية الجيدة، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية، وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.

وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، رصد متحور فيروس كورونا الجديد "JN1." في البلاد.

وقال المتحدث، إن فرق الفحص الجيني في الوزارة تستمر بعملها في رصد الأنماط السائدة أو المتحورات سواء لفيروس كورونا و غيره من الفيروسات.

وأضاف أن رصد مثل هذه التحورات أمراً متوقعاً و لا يدعو للقلق، وأن الوضع الصحي مستقر وليس هناك إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت الراهن.

وأكد أهمية ارتداء الطواقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الكمامات أثناء فترة الدوام، مع ضرورة المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون والمطهرات واستكمال التطعيمات التنفسية الموسمية وخاصة النسخة المحدثة من لقاح كوفيد ولقاح الانفلونزا.

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