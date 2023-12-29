سنة نبوية يوم الجمعة تُقربك من الجنة.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد يوم الجمعة من الأيام، التي يٌستحب الدعاء فيها، إذ تفتح أبواب السماء في ساعات معينة، لذا ينصح بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم، والصلاة على النبي التي تٌعد من السنن المٌستحبة، خاصة يوم الجمعة، لأنها طريق المؤمن إلى الجنة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من السنن التي يستحب فعلها في يوم الجمعة، لأنها تكون سبب دخول الجنة: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ، وذلك لما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ».

أدعية احرص على ترديدها بشكل دائم

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي والمسلمين جميعهم اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المٌرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.