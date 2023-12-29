5 أعمال احرصي عليها للفوز بفضل يوم الجمعة.. اغتنمي ساعة الاستجابة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص جميع المسلمين في يوم الجمعة، على الإكثار من الأعمال الصالحة، تبركا بهذا اليوم، سواء بقراءة القرآن أو التصدق على الفقراء، وتهتم الأمهات بساعة الاستجابة والإكثار من الدعاء، من أجل أبنائهن وأزواجهن لجلب الرزق والخير إليهم.

أعمال مستحبة للمسلمات يوم الجمعة

اتباع سنة النبي من أفضل الأعمال التي يمكن أن يفعلها المرء، لذا يفضل اتباع الأفعال التالية، التي ذكرتها دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي.

1- الإكثار من الصلاة على النبي:

من المهم أن تحرص الأمهات والسيدات على الإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما له من فضل كبير، إذ وردت كثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن أهمية الصلاة والتسليم على خير الأنبياء بيوم الجمعة، إذ ذكر النبي رسول الله صلى الله عليه والسلام: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي».

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها».

2- الدعاء خلال أوقات الاستجابة:

يجب على الأمهات اللاتي يرغبن في أن يبارك الله لهن في أولادهن وأن يحفظهم لهن من أي مكروه، أن يغتنمن يوم الجمعة المبارك، إذ توجد به ساعة استجابة، ليتقربن فيه إلى ربهن، وتدعوهن بما يشأن، وفي هذا أثبتت السنة النبوية أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقد اختلف العلماء في تحديدها، وقال رسول الله: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه».

تشجيع الأبناء على الاغتسال والذهاب للمسجد

3- غلى الأمهات تشجيع الأبناء على الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة على وقتها، إذ يجب عليهن أن يشجعن أولادهن على الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة مبكراً مع والدهم، وتعليمهم أن التبكير في الذهاب إلى المسجد يعتبر سنة عن النبي، إذ ورد حديث رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة».

4- التشجيع على الاغتسال ولبس ثياب نظيفة:

يجب على الأمهات أن يذكرن أبنائهن بأهمية الاغتسال قبل صلاة الجمعة مع ارتداء ملابس نظيفة وطاهرة، وفي ذلك ذكر بعض أهل العلم أنه من الواجب على المسلم الاغتسال يوم الجمعة، كذلك يستحب ارتداء أفضل الثياب.

5- تعليم الأم أبنائها التطيب والتسوك:

من المهم أن تعلم الأم أطفالها أمور الدين حتى يعتادوا عليها، ويتبعوا سنة النبي خاصة فيما يخص التطيب يوم الجمعة عند الذهاب إلى المسجد أداء الصلاة، اتباعا لسنة النبي، إذ كان رسول الله يحرص دائمًا على أن يتطيب بيوم الجمعة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله».