ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟.. تطور كبير في المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل كثير من الأشخاص تناول الحلوى أو المشروبات السكرية، دون أن يعرفوا المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أجسامهم، خاصة أن السكر بمثابة مكون أساسي في مطبخ كل ربة منزل، ما يمكن أن يسبب مشكلات صحية عديدة على المدى البعيد.

لطكن هل سألت نفسك يوما، عن ماذا يحدث للجسم في حالة توقف الشخص عن تناول السكر لمدة شهر على الأقل؟ ونجيب على هذا التساؤل وفقا لموقع «healthsite»، وأكدته الدكتور مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، في حديثها لـ«هن».

تأثير التوقف عن تناول السكر على الجسم

1- عندما تقل نسبة تناول الشخص للسكريات، فإنه يخفض من فرص الإصابة بمرض السكري، ويحمي الجسم من التعرض للأمراض الخطيرة.

2- في حال توقف الجسم عن امتصاص السكر لمدة 30 يوما، فإن ذلك يعمل على خسارة الوزن بشكل أفضل، لأن السكر يحتوي على نسبة سعرات حراية مرتفعة، ومع الوقت يعاني الشخص من أمراض السمنة والقلب وتصلب الشرايين.

3- التوقف عن تناول السكر يقلل فرص الإصابة بالأمراض، ويحمي الشخص من الالتهابات الشديدة.

4- الحفاظ على صحة الأسنان، إذ يعمل السكرعلى إصابة اللثة بكثير من الالتهابات، إذ أنه بسبب البكتيريا في الفم مع حبات السكر، تنتج حمضا يضر بالأسنان.

نتائج التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟

قالت الدكتور مروة شعير، إن الجسم الذي اعتاد على تناول كميات كبيرة من السكريات، عندما يمتنع عن ذلك، فإنه يحدث له عدة تغييرات، منها ما يلي:

1- الشعور الشديد بالصداع المزمن.

2- عدم القدرة على التركيز.

3- يبدأ الجسم في التخلص من تبعات أعراض السكر، بالتالي تتحسن لديه الذاكرة.

4- يفقد الشخص كثير من الوزن، بسبب انخفاض السعرات الحرارية التي كان يتناولها باستمرار.

5- تبدأ وظائف الجسم تعمل بشكل أفضل، وتزيد مناعة الجسم بشكل أفضل، بالتالي وقايته من التعرض لنزلات البرد، خاصة في فصل الشتاء.