هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الطعمية صباحا لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الطعمية من الأطباق الشعبية المصرية، والمفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص، وخاصًة وجبة الإفطار، ولكن على الرغم من طعمها اللذيذ، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناولها في الصباح، بسبب العديد من المشكلات الصحية.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الطعمية أكلة شعبية شهيرة بيننا، ولكن هناك أشخاصاً ممنوعين من تناولها بشكل نهائي خصوصًا، ومن بينهم مرضى حساسية الصويا، والذي ينتج عنها تورم اللسان، وصعوبة التنفس، وضيق الصدر، والقيء، والإسهال.

وأشار إلى أن هناك فئات أخرى ممنوعة وهم:

مرضى أمراض الجهاز الهضمي.

مرضى ارتجاع المريء.

مرضى القولون العصبي.

مرضى التهابات المعدة.

كما حذر الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول من تناول الطعمية لأنها غنية بالدهون المشبعة، لذلك يجب عليهم تجنبها.

ونصح بتناول الطعمية مع الخبز ذات الحبوب الكاملة، بدلا من الخبز الأبيض.

بالإضافة لوضع الخضار بجانب الطعمية مثل الطماطم، والخيار، والبصل.

اقرأ أيضًا:

5 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على إصابتك بسرطان العظام

امرأة تعاني من جفاف مُزمن و300 حصوة في الكلى لهذا السبب.. ونصائح طبية لتجنب ذلك

هل سعر الدولار ينخفض في 2024؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تتوقع ما سيحدث

منها خفض الكولسترول.. هذًا ما يحدث لجسمك عند تناول السلطة يوميا

احذرها.. علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت