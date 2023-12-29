هدية عيد الميلاد تأكل منزل عائلة بريطانية.. فرحة الطفل لم تكتمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة عاشتها عائلة بريطانية، بعد أن تحول منزلها إلى رماد نتيجة اشتعال النيران الناتجة عن انفجار بطارية الدراجة الإلكترونية أثناء الشحن، التي اشتراها الأب أندرو بيتون، لابنه «آندي» الذي يبلغ من العمر 12 عاما، كهدية استقبالا للعام الجديد واحتفالا بقرب أعياد الميلاد، إلا أنها تسببت في حريق هائل، ولحسن الحظ أن العائلة تمكنت من الهروب بشكل غير متوقع، وأصيب عدد من أفرادها بإصابات متفرقة في الجسد، ولم ينتج وفيات.

هدية طفل تحرق منزل عائلة بريطانية

تعرض الوالد «أندرو» لحروق في جسده، ونقل على الفور إلى قسم الطورائ، وعلى الرغم من أن سعر الدراجة بلغ 600 جنيه إسترليني، إلا أن فرحة طفله «آندي»، لم تكتمل، إذ يحتاج بيتهم الآن إلى مبلغ كبير، لإعادة ترميمه مجدداً، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

إصابة عائلة بريطانية بالصدمة نتيجة الحريق

قال «بيتون»، أن أفراد عائلته تعرضوا لحالة من الصدمة، وبعض أطفاله أصبحوا يخافون النوم بمفردهم، كما نقلت ابنته «نيف» ووالدتها إلى المستشفى بعد اختناقهما، بسبب دخان الحريق، وفقا لما ذكره الأب: «بالصدفة البحتة رغب ابني كونور في شرب المياه في ساعة متأخرة من الليل، واكتشف الحريق ثم ذهب لإيقاظي، وحاولت إطفائه، لكن كان من الصعب فعل ذلك».