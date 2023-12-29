12 معلومة عن ثراء جبيل بعد زواجها.. أحدث عروس في الوسط الفني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في سرية تامة ومفاجئة لمتابعيها، أعلنت الفنانة ثراء جبيل زواجها وإتمام عقد قرانها من خلال جلسة تصوير رومانسية جمعتها بشريكها الفنان مختار الديناري، وسط أحضان الطبيعة، في لقطات سيطرت عليها أجواء الرومانسية.

ونشرت ثراء جبيل عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، صورا عقب عقد قرانها على مختار الديناري، تألقت خلالها بفستان بسيط بألوان النود، دون أكمام، مع فتحة بأعلى التصميم، وأخرى كشفت عن ظهرها، مع المكياج الهادئ وتسريحة الشعر البسيطة، لتعلن عن الخبر السعيد خلال ردها على إحدى متابعيها: «تم عقد العقران يا فندم الحمد لله»، لترد عليها المتابعة مجددا: «مبروك لزواج طويل وسعيد».

من هي الفنانة ثراء جبيل بعد زواجها؟

يستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن ثراء جبيل، بحسب أحاديثها السابقة في وسائل الإعلام المختلفة.

- ولدت الفنانة الشابة يوم 5 يناير من عام 1991.

- درست في المعهد العالي للسينما، ثم استكملت الدراسات العليا، وحصلت على دبلومة في مجال السيناريو.

- شاركت في مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

- كانت بدايتها خلال مسرحية «الملك لير» مع الفنان القدير يحيى الفخراني، عام 2001، بشخصية «ريجان».

- شاركت في عدد من الأفلام الروائية القصيرة.

- تألقت خلال شخصية «ابنتهال» في مسلسل «ذات» مع النجمة نيللي كريم، عام 2013، وفي العام ذاته، قدمت دور «مي» بمسلسل «آدم وجميلة»، وكانت الانطلاقة القوية من مسلسل «سجن النسا».

- تعلمت الباليه منذ صغرها.

- تعلمت أيضا الغناء الأوبرالي بدار الأوبرا المصرية.

- مثلت ثراء جبيل في عدة أفلام، منها: «1984، وقبل الربيع، وتفاحة حوا، وأبواب الرحمة».

- عام 2014 حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عن دورها في مسرحية «Wanted».

- تمت خطبتها في أغسطس 2023، بعدما فاجأها الديناري في الشارع بخاتم الزواج.

- شاركت في مسلسل «ورق التوت»، الذي عُرض مؤخرًا.