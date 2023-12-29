من هو عريس الفنانة ثراء جبيل؟.. طلب يدها في الشارع وتفاجأ الجميع بزواجهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أغسطس الماضي، كانت الفنانة ثراء جبيل، على موعد مع مفاجأة كبيرة من الفنان مختار الديناري، الذي قرر التقدم لخطبتها في الشارع وسط المارة، ووثق المشهد لحظة بلحظة، قبل أن يحتفلا مُجددًا في حفل بسيط، معلنين قصة حبهما، التي اكتملت بعقد القران.

زواج ثراء جبيل

«كتبنا الكتاب سمعونا زغروطة»، بهذه الكلمات كشفت ثراء جبيل عقد قرانها على شريكها مختار الديناري، خلال الساعات الماضية، من خلال ردها على جلسة تصوير رومانسية جمتهما ببعضهما البعض، لتبدأ عن العريس وهويته.

معلومات عن زوج ثراء جبيل

- زوج ثراء جبيل اسمه مختار الديناري

- يعمل في التمثيل والإخراج.

- راقص سابق بدار الأوبرا المصرية.

- يعمل حاليًا مدرب رقص معاصر بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- درس في مدرسة ناس للمسرح الجسدي بجمعية النهضة العلمية والثقافية، وشارك في عديد من العروض المسرحية.

- شارك في عديد من الأفلام القصيرة، التي تم عرضها في مهرجانات دولية.

- اشترك في الجزء الثاني من مسلسل «ريفو 2»، إذ جسد دور «محمود» مصور الفرقة في المسلسل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل، كانت المشاركة في مسلسل «ورق التوت»، الذي عُرض مؤخرًا، رفقة عدد من الفنانين منهم شريف سلامة وأسماء جلال وسلوى عثمان وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين.