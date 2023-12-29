أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال.. اذهب للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال؟ سؤال يشغل بال الأمهات خلال الفترة الحالية، بل يصيبهم بالرعب على أطفالهن، خاصة الرُضع منهم وأصحاب المناعة الضعيفة، أو الطلبة الذين يتجمعون مع غيرهم من الطلاب داخل الفصول والمدارس.

ومع ثبوت إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد JN.1، عاد السؤال مُجددًا عن أعراضه عند الأطفال، وطرق الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد.

أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال، موضحًا أن متحور كورونا الجديد 1.JN، سريع الانتشار وله مضافعات تنفسية، لكنها أقل من مضاعفات الكورونا.

أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال

وجاءت أعراض فيروس كورونا الجديد عند الأطفال، والتي نصح «الحداد» بالتوجه إلى الطبيب فورا، عند اشتدادها، كالتالي:

- الحمى.

- الصداع الشديد.

- الإعياء الشديد.

- السعال.

- شدة الاحتقان.

- سيلان الأنف.

- احمرار العين.

- ألم شديد في البطن مع القيء والإسهال.

الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

ويمكن الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1، من خلال اتباع عدة نصائح وعادات يومية، من شأنها تحافظ على الأطفال والكبار من الإصابة وتقوي جهاز المناعة، وفقًا لما قدمته وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- تناول اللحوم غير المصنعة.

- الإكثار من البقوليات مثل العدس البني.

- تناول المكسرات.

- تناول البيض.

- تناول الشوكولاتة الداكنة.

- تناول منتجات الألبان.

- غسل الوجه قبل الخروج من المنزل، وفتح النافذة قليلاً لاستنشاق الهواء.

- ارتداء الملابس القطنية، خاصة للرضع ومرضى الحساسية.

- تجنب مسببات الحساسية.

- تناول المصل المناسب للوقاية.