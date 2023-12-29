أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

جلطات القلب والدماغ هي من أكثر أسباب الوفيات شيوعًا في العالم ويمكن أن تحدث هذه الجلطات عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الشرايين، مما يمنع تدفق الدم إلى جزء من الجسم.

يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي، هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد على الوقاية من جلطات القلب والدماغ هنا بعض الأمثلة:

الأطعمة الكاملة

تحتوي الأطعمة الكاملة على الألياف الغذائية والمغذيات الأخرى التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن تضمين الأطعمة الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل في النظام الغذائي.

الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على الألياف الغذائية والمغذيات الأخرى التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن تضمين الفواكه والخضروات مثل العنب والتفاح والبرتقال والجزر والبطاطس الحلوة في النظام الغذائي.

الأسماك

تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن تضمين الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين في النظام الغذائي

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن شرب الشاي الأخضر بانتظام للحصول على فوائده الصحي

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