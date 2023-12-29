رغم دسامته.. 6 عناصر غذائية لا تتوقعها لتناول الممبار في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الممبار وجبة شعبية شهيرة في مصر والوطن العربي، وعند تناول طبق منه وخصوصًا في فصل الشتاء ستحصل على فوائد صحية متنوعة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن طبق الممبار دسم وغني بالدهون الصحية، والبروتين والكربوهيدرات التي توفر الطاقة للجسم وتشعرك بالدفء في الطقس البارد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الممبار غني بالبروتين وبعض الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للصحة مثل الحديد والزنك وفيتامين ب.

لافتا أن فيتامين ب مهم لصحة الجهاز العصبي والقلب، والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، والزنك مهم لصحة الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن رغم فوائد الممبار وخصوصًا في فصل الشتاء إلا أنه طبق لذيذ وممتع.

واختتم أخصائي التغذية العلاجية، يجب تناول الممبار باعتدال، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

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