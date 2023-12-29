"لمرضى السكري"هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟ .. إليك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول حمص الشام خلال فصل الشتاء من العادات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، لمذاقه الجذاب والمميز، ولكن يتساءل مرضى السكري هل تناوله يهدد صحتك ؟

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على تأثير الحمص على مستويات السكر في الدم، وفقًا لما ذكره موقع healthline.

يدعم تناول حمص الشام صحة مرضى السكري، من خلال تنظيم مستوياته في الدم، ولديه عدة طرق لإدارة السكر في الدم، وتشمل ما يلي:

انخفاض المؤشر الجلايسيمي

يحتوي حمص الشام على مؤشر جلايسيمي منخفض، ويعد من العلامات التي تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تتضمن العديد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تعزز التحكم في نسبة السكر في الدم.

العناصر الغذائية

يعد الحمص من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة مرضى السكري، حيث يحتوي على الألياف والبروتين التي تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وذلك لأن الألياف تبطئ امتصاص الكربوهيدرات التي تساهم في رفع مستويات السكر في الدم، كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا في الحفاظ على بقاء نسبة السكر بمعدل طبيعي في الدم.

فوائد حمص الشام على الصحة العامة

- يحمي من زيادة الوزن لاحتوائه على الألياف التي تساعد على شعورك بالشبع لفترة طويلة.

- يحتوي على البروتين الذي يوفر فوائد مختلفة ومنها تعزيز صحة العظام.

- يعزز عملية الهضم، ويحسن من حركة الأمعاء كما يزيد من عدد البكتيريا الصحية.

- يعد الحمص مصدراً جيداً، للعديد من المعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تدعم صحة القلب عن طريق المساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم، الذي يعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

- وجود الألياف القابلة للذوبان في الحمص تقلل من الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار المرتفعة في الدم، وبالتالي يحارب أمراض الأوعية الدموية ويحمي القلب من الأمراض.