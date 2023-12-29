تتسبب في تدمير خلايا المخ.. 6 عادات تجنبيها عند الاستيقاظ من النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدد طريقة استيقاظِك من النوم، مدى قدرتك على بدء أنشطتك وحيويتك على مدار اليوم، ومدى قدرتك على الاستمرار في الإنتاج، لذا نرصد لك بعض التصرفات والسلوكيات التي يجب ألا تُقبل عليها فور نهوضك من الفراش.

سلوكيات قد تعرضك للخطر عند الاستيقاظ

هناك بعض السلوكيات الاعتيادية، عند الاستيقاظ من النوم، قد تعرض حياتك للخطر، حذرت منها الدكتورة راندا الطحان، أخصائية الصحة النفسية وتعديل السلوك، مشيرة إلى بعض التصرفات التي تدمر النشاط اليومي لدى الإنسان عند فعلها في بداية يومه، إذ تعطل هذه الأنشطة مقدرة الفرد على بذل الجهد، وتنمي الشعور بالكسل، كما تُزيد من التوتر والعصبية على مدار اليوم، بالإضافة إلى فقدان جزء كبير من تركيز خلايا المخ.

الاستيقاظ بطريقة فُجائية

نبّهت راندا، من خطورة الاستيقاظ بشكل مفاجئ، موضحة أن هذه الطريقة تنعكس بالضرر على مرونة وظائف الجسم، بسبب تعطُل معظم أجهزة البدن، عدا عضلة القلب أثناء النوم، لذلك يجب الاستيقاظ عبر فتح العيون، والتمهل حتى تعمل وظائف المخ، والجلوس لمدة دقيقة قبل النهوض الكامل من الفراش.

البقاء في الفراش لفترات طويلة بعد الاستيقاظ

البقاء في الفراش مستلقيًا أثناء محاولتك في الاستيقاظ، يهيئ للعقل للدخول في دورة جديدة من النوم، مما يجعله بحاجة لإعادة الفترة الكاملة للنوم، وينتج عن ذلك التكاسل والنعاس باقي اليوم، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على ممارسة اليوم بشكل طبيعي.

تناول العقاقير الطبية فور الاستيقاظ

حذرت الخبيرة النفسية من تناول الأوية الطبية «على الريق»، حتى إن كانت تلك العقاقير مجموعة من الفيتامينات، مُصرحة بأنها كارثة صحية، إذ أنها بهذا الشكل قد تعمل على تدمير المعدة، والعبث بصحة الجهاز العصبي، ويُفضل تناول أي عقاقير بعد الحصول على وجبة الإفطار.

التعرض للهواء المفاجئ

نصحت الخبيرة النفسية بعدم التنقل من الهواء البارد للساخن، أو من الساخن إلى البارد، قبل أن يتهيأ الجسم لهذا التنقل، حتى لا يُصاب بأمراض البرد والإنفلونزا، أو يُصبح المرء عُرضة لتسلل أي ميكروب، إذ أنه من الضروري قبل التنقل بين الأجواء المختلفة عند الاستيقاظ، أن نقوم بالاستحمام بالماء الفاتر أولًا.

شرب الكافيين والمنبهات فور الاستيقاظ

تناول القهوة أو المنبهات بصفة عامة دون وجبة الفطور، يؤدي إلى تدمير خلايا المخ، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز العصبي، بالإضافة إلى ما تسببه من أمراض بالمعدة، إذ أكدت الخبيرة النفسية، أن الكافيين والمنتجات المنبهة، تسبب التوتر وتزيد من معدلات العصبية، نافية ما يدّعيه البعض حول عدم قدرتهم على التأقلم في اليوم، دون كوب القهوة الصباحي، ناصحة باللجوء إلى الأعشاب الطبيعية.

ترك الهواء القديم في الغرفة

استنشاق الهواء النظيف والمتجدد، يساعد على هدوء الأعصاب، وتحسين الحالة المزاجية، ما يساعد على الاستيقاظ بنشاط، والإقبال بسعادة على اليوم الجديد، لذلك تنصح راند، بفتح النوافذ فور الاستيقاظ، من أجل يوم مثالي.