منها «شوربة» العظام.. 5 مشروبات تحارب الهشاشة وتقوي عظامك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص العديد من السيدات على الاهتمام بصحتها النفسية والجسدية، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق الحصول على نظام غذائي متكامل، يحتوي على كافة المعادن والمصادر الغذائية المهمة، وبجانب تناول الأطعمة السليمة، تشكل المشروبات جزءًا مهمًا، فالسوائل التي يمتصها الجسم تأتي دائمًا في المقدمة.

وفي السطور التالي، تقدم «هن» مجموعة من المشروبات والعصائر التي يحتاج إليها الجسم ليكون في حالة جيدة، خاصة فيما يتعلق بصحة العظام، فمع التقدم في العمر تتعرض إلى الهشاشة والضعف، وذلك حسب ما نشره موقع «eatthis»، وأكده الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره مع «هن».

أهم المشروبات التي تحافظ على صحة العظام

1- عصير البرتقال:

يعتبر عصير البرتقال من المشروبات المفيدة جدا للجسم خاصة بفصل الشتاء، إذ يحتوي على فيتامين «C»، مما يساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

2- الحليب:

يعد الحليب من المشروبات المفضلة لدى الكبير والصغير، فهو غني بنسبة مرتفعة من الكالسيوم، ويساعد بشكل أكبر على صحة العظام من التعرض للهاشة.

3- عصائر الخضراوات الورقية:

تعتبر الأوراق الخضراء من الأطعمة الجيدة للصحة بشكل عام، وإذا أدخلها الشخص في نظامه الغذائي مع الوجبات والمشروبات، سيحصل على قيم غذائية عالية، بسبب احتوائها على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة.

4- شوربة العظام:

خلال فصل الشتاء، يفضل لربات البيوت أن تحرص قدر الإمكان على طهي شوربة العظام من اللحوم المناسبة حسب الرغبة، وهي تعمل على تعزيز صحة العظام بشكل أفضل، بحيث لا يتأثر الجسم بالتقدم في العمر أو الشيخوخة.

5- عصير الطماطم:

تعد الطماطم من الأطعمة الأساسية المتوافرة لدى ربات البيوت في أي منزل، ويمكن تحويلها إلى عصير لذيذ يحتوي عل عناصر مفيدة للجسم، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز من المناعة، ولكن يفضل عدم المبالغة في تناوله حتى لا ينتج عنها الإصابة بالأملاح الشديدة أو آلام الكلى.