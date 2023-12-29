احذر تنميل اليدين والقدمين أثناء النوم.. علامة على هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني بعض الأشخاص من تنميل اليدين أو القدمين في أثناء النوم، مما يؤدي إلى إيقاظهم أو الشعور بعدم الراحة، وهناك عدة أسباب محتملة للتنميل، مثل وضعية النوم، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، وكذلك خلل في الأعصاب.

كما يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر في كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم، والجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه مصدر رئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

ومرض السكري من أكثر الأسباب الشائعة، لتنميل اليدين والقدمين في أثناء النوم، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب التي تنقل الإحساس من الأطراف إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل أو الخدر.

ومن أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني الأكثر شيوعًا:

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن من دون قصد.

الشعور بالتعب والضعف.

الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

الأسباب

التاريخ المرضي العائلي.

تزيد العوامل البيئية والطبيعة الجغرافية من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول.

وجود خلايا مناعية مضادة لداء السكري، وإذا كانت لديك هذه الأجسام المضادة الذاتية، فعندئذ تكون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الأول.

المضاعفات

مرض القلب والأوعية الدموية.

تلف الأعصاب الناتج عن السكري

تلف الكلى الناتج عن السكري

تلف العين الناتج عن السكري

أمراض الجلد والفم.

ضعف السمع.

نصائح لتجنب تنميل اليدين والقدمين

النوم في وضعية مريحة.

رفع أطرافك في أثناء النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

التوقف عن التدخين.

وإذا كنت تعاني تنميل اليدين والساقين في أثناء النوم، على نحو متكرر عليك استشارة الطبيب فورا.

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