في ليلة رأس السنة.. إلقاء القرفة على العُزَّاب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

هناك تقليد قديم منذ القرن السادس عشر في الدنمارك لا يزال قائماً حتى يومنا هذا، إن كان أحدهم لا يزال أعزباً في عيد ميلاده، سيلقي عليه أصدقاؤه كميات كبيرة من القرفة.

ويعتقد أن هذا التقليد يجلب الحظ السعيد للعُزَّاب ويساعدهم على إيجاد زوج أو زوجة.

يعود تاريخ هذا التقليد إلى القرن السادس عشر، عندما كان يعتقد أن القرفة ترمز إلى الخصوبة والحب. كما كان يعتقد أن رش العُزَّاب بالقرفة سيساعدهم على جذب الحظ السعيد والزواج.

في الوقت الحاضر، لا يزال هذا التقليد شائعًا في بعض المناطق من الدنمارك. وعادة ما يتم إلقاء القرفة على العُزَّاب في ليلة رأس السنة الجديدة، إذ يقوم أصدقاء وعائلة العُزَّاب برشهم بالقرفة، وغالباً ما يكون هذا احتفالًا صاخبًا وممتعًا، بحسب موقع برايت سايد.

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