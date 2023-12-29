3 نصائح لشراء ذهب آمن.. احذري هذا الخطأ لتجنب الخسارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقع بعض السيدات والفتيات في أخطاء عند شراء المشغولات الذهبية، تقودهن إلى خسارة أموالهن، نتيجة عدم التأكد من سلامة المنتج، خاصة إذا كانت عملية الشراء تجري عن طريق أفراد أو محلات مجهولة المصدر، لذا هناك بعض النصائح التي تضمن حق الفتاة.

هناك بعض النصائح التي يجب أن تنتبه إليها الفتيات والسيدات، عند شراء المشغولات الذهبية، حتى تضمن سلامة المنتج، وذلك بالشراء من محلات موثوق فيها، والابتعاد عن مجهولي الهوية، حسب حديث نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا.

وعن الشراء الآمن للذهب في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، يقول «نجيب» لـ«الوطن»: «لازم نشتري دهب من محل محترم، لأن في ناس ممكن تشتري خامات مجهولة الهوية».

ووفق ويعد العامل الثاني الذي يضمن سلامة المشغولات الذهبية، هو الحصول على فاتورة، تحتوي على الوزن والمبلغ، الذي دُفِع، مقابل جرامات الذهب، والأمر الثالث ويجب أن ينتبه إليه الفتيات والسيدات جيدًا، «اللوجو» الموجود على المشغولات الذهبية نفسها: «اللوجو بيدل على الورشة أو المصنع اللي اتعملت فيه المشغولات».

لا يحدد «اللوجو» حقيقة الذهب

وحول حيرة البعض حول دور «اللوجو» في كشف حقيقة الذهب، يشير سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، إلى أنه لا يحدد حقيقية الذهب إذ كان أصليًا أم غير ذلك، لأن وظيفته الأصلية التأكيد على المعدن، والورشة التي أُعِدَّت المشغولات بها: «في دهب مش عليه لوجو أو دمغة، ده مش معناه إنه مش دهب، بس المفروض إن كل اللي موجود في المحلات دهب ومدموغ في مصلحة الدهب والموازيين».

«اللوجو» من العوامل المهمة عند شراء الذهب

يعد «اللوجو» من العوامل المهمة عند شراء الذهب، لأنها تضمن حق المستهلك، إذ تعتبر كل المشغولات الذهبية المعروضة في محلات المصوغات، مدموغة من قبل هيئة التفتيش والمصلحة، هكذا ذكر «نجيب» موضحًا: «الزبون ممكن ميعرفش الذهب الأصلي، لكن التاجر عارف، عشان كدا المصلحة بتاخد المنتج تدمغه».