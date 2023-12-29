طبيبة تكشف طريقة سحرية للقضاء على نوبات البكاء والصراخ عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني بعض الأمهات مع أطفالهن، الذين يصابون بنوبات غضب، تجعلهم يتصرفون بشكل سيئ، ما يؤثر في تكوين شخصياتهم بالمستقبل، في حالة عدم تدارك الأمر، لذا يجب أن تعمل الأم على تعديل سلوك الطفل، وتوجيهه إلى الطريقة الصحيحة للتعبير عن الغضب.

تواجه بعض الأمهات مشكلة الصوت العالي والصريخ لدى أطفالهن، التي تصل إليهم عن طريق الاكتساب، إذ يقلد الطفل والدته التي تتحدث بصوت عال، ويعتبرها طريقة للتعبير عن رغباته وطلباته، بحسب حديث الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك، لـ«الوطن»: «الطفل بيفهم إن الصريخ دا الطريقة، اللي بيعبر بيها عن غضبه، فلو عايز حاجة يقعد يصرخ ويغضب، عشان مامته وباباه يعملوله اللي هو عايزه».

سبب إصابة الطفل بنوبات الغضب

قد يصاب الطفل بنوبات غضب شديدة، تصل إلى حد تدمير الأشياء، التي تقع حوله، لتنفيذ الأم طلباته، لذا يجب أن يتحكم الأبوان في عصبيتهما، حتى لا تنتقل إلى أطفالهما، فتقول الدكتورة سهام: «الطفل ممكن يشوف والدته بتعمل حاجة مثلًا، ولو متعملتش كويس تزعق وترميها، فيقوم الطفل يقلد التصرف دا، في أي حاجة تحصل معاه بعد كدا».

نصائح للتعامل مع الطفل الغاضب

هناك بعض النصائح التي يجب أن تفعلها الأم مع أطفالها باستمرار، للسيطرة على نوبات الغضب والصوت العالي، من خلال التحكم في طريقة حديثها، بتجنب الصوت العالي والغضب قدر الإمكان، خاصة أمام الطفل، وعن ذلك توضح أخصائي تعديل السلوك: «لما الأم تسيطر على نفسها، ويبدأ الطفل يعلي صوته، الأم تقوله أنا مش بسمع الصوت العالي، لو سمحت وطي صوتك، عشان أسمعك وأعملك اللي انت عايزه».

طريقة تعديل سلوك الطفل

اختتمت «سهام» بالإشارة إلى أنه عندما توجه الأم أطفالها، إلى عدم التحدث بصوت عال، فإنها تعمل على تعديل سلوك الطفل، ويعرف الطريقة الصحيحة للتعبير عن الغضب.