«علاقة توكسيك».. إليسا تكشف سبب إصابتها بسرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن حياة الفنانة اللبنانية إليسا مفروشة بالورود، بل تعرضت لأزمات عديدة، خلال مشوارها الفني، وفي حياتها الشخصية أيضًا، إذ كشفت عن رحلة معاناتها مع مرض السرطان، الذي أصيبت به بعد قصة حب معقدة، لتقرر تحويل هذه المعاناة إلى فيلم وثائقي، يكشف الجانب الآخر من حياتها.

كشفت إحدى المنصات الإلكترونية، عن موعد عرض الفيلم الوثائقي للفنانة إليسا، الذي يحمل اسم «It’s Ok»، يحكي تفاصيل من حياتها الشخصية، خاصة قصة كفاحها مع سرطان الثدي، إذ ظهرت في برومو الفيلم تقول: «السرطان جالي بعد علاقة حب، كانت شديدة التعقيد أو «توكسيك» كما يطلق عليها».

رحلة كفاح الفنانة إليسا مع مرض السرطان

بعد اكتشاف الفنانة إليسا إصابتها بسرطان الثدي، أجريت العديد من التحاليل لمعرفة حجم الورم، ثم خضعت إلى عملية جراحية في لبنان لاستئصال الورم، بحسب حديثها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي: «عملت العملية في لبنان، لأني بآمن بمهارة الدكاترة، والطب متطور عندنا».

تلقي الفنانة إليسا العلاج في لبنان

رفضت الفنانة إليسا السفر إلى الخارج، وفضلت تلقي العلاج في دولتها لبنان، حتى تكون بجانب محبيها، لأن هذا المرض يحتاج إلى دعم معنوي، حتى يجدي العلاج فاعلية ونتيجة إيجابية: «أول ما عرفت إن عندي كانسر، حسيت إن الدنيا خلصت، بس دلوقتي اتعالجت وأقدر أتكلم في الموضوع دا قدام الناس».

خضوع الفنانة إليسا تخضع للفحص السنوي بعد سن الـ40

تخضع الفنانة إليسا للفحص السنوي، بعد تخطيها سن الـ40، وكان ذلك سببًا في اكتشاف إصابتها بالسرطان، في مراحله الأولى قبل تطوره: «كانت مرحلة صعبة نفسيًا، والحمد لله إني كنت محاطة بناس قريبة مني، دعموني في المرض لحد ما المرحلة دي عدت».