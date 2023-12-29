هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من "المغات" في المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

المغات هو مشروب ساخن يتكون من الحلبة والسمسم والسمن البلدي والسكر، له العديد من الفوائد الصحية على صحة الجسم بخلاف السيدات بعد الولادة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مشروب المغات يشعر الجسم بالدفء، في فصل الشتاء لأنه غني بالسعرات الحرارية العالية.

يساعد على الشعور بالدفء

وأضاف، المغات يمد الجسم بالطاقة، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات لذلك ينصح بتناوله في الشتاء، لكي يشعرك بالدفء.

يحافظ على العظام

وأشار إلى أن المغات غني بالكالسيوم، ويحمي الجسم من هشاشة العظام، ويساهم في تقوية عضلات وعظام الجسم.

المغات فاتح جيد للشهية

بالإضافة أن المغات فاتح للشهية إلى حد بعيد، لأنه يحتوي على الحلبة وهي عامل مهم لعلاج النحافة وفتح الشهية.

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