"على عكس الشائع" الشعور بالحر في فصل الشتاء علامة على هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الشعور بالحرارة في فصل الشتاء من العلامات التحذيرية التي يجب عدم التهاون معها، لأنها يمكن أن تكون بمثابة إنذار مبكر للفحص، والكشف عن مشكلة صحية تهدد صحتك.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على الأمراض التي يكشفها الشعور بالحرارة في فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

زيادة الوزن

عادة ما ترتفع حرارة الجسم لدى الحالات التي تعاني من زيادة الوزن، وبالتالي يشعرون بالحر في أوقات كثيرة، بما في ذلك خلال فصل الشتاء، لذا يجب الحرص على فقدان الوزن للوقاية من الأمراض الصحية المرتبطة بالسمنة.

فرط نشاط الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في العديد من وظائف الجسم، لذا يتسبب فرط نشاطها إلى إنتاج الكثير من الهرمونات، وقد يظهر على الشخص المصاب من خلال الشعور بحرارة حتى في برودة الطقس، بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل الشعور بالتعب، وفقدان الوزن غير المقصود.

مرض السكري

عندما يفشل الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم، يصاب الشخص بمرض السكري، لذا حدوث خلل في مستويات السكر إذا كان مرتفعا أو منخفضاً، يزيد من الشعور بالحرارة والتعرق، وتعد من العلامات المبكرة التي تنذر بخطر الإصابة به.

التوتر والقلق

تسبب الأوقات العصيبة التي تمر بها، والشعور بالقلق والتوتر، مما يتسبب في جعل الجهاز العصبي يطلق استجابة للهروب من هذه المشاعر، عندما يستجيب جهازك العصبي للتوتر، يزداد معدل ضربات القلب والتنفس، وينتج عن ذلك الشعور بحرارة زائدة.

الإصابة بالسرطان

قد تؤثر عدة أنواع من السرطان على مستويات الهرمون لديك وتجعلك تشعر بالحرارة، مثل ما يحدث عند الإصابة بأورام في خلايا الغدد الصماء المنتجة للهرمونات الموجودة في جميع أنحاء الجسم، ومن الأعراض الأكثر شيوعًا هو الشعور بالحرارة الشديدة، لذا يكون من الضروري الذهاب إلى الطبيب المختص.

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