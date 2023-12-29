إسعافات أولية عند ابتلاع الأطفال جسم غريب.. واذهب للطواريء في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يبتلع الأطفال أحيانًا أشياء مثل العملات المعدنية أو الألعاب الصغيرة أو الخرز، وعادة ما تكون معظم الأشياء التي يبتلعها الأطفال غير ضارة، ويتم تمريرها عبر الجهاز الهضمي وتخرج عن طريق عملية التبرز دون أي مشكلة، ولكن يقلق الوالدان من أن تلتصق الأشياء المبتلعة في المريء، أو المعروف باسم أنبوب الطعام، وقد لا تمر إلى المعدة.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بابتلاع طفل لجسم غريب، وفقًا لما ذكرته مستشفى أسترالي The Royal Children's Hospital.

هل يجب القلق من الأجسام الغريبة التي يبتلعها الطفل؟

عادة ما تكون الأشياء التي يبتلعها الأطفال غير ضارة، وتمر عبر الجهاز الهضمي وتخرج خلال البراز دون وجود أي مشكلة.

علامات وأعراض الأجسام المبتلعة

غالبًا لا يعاني معظم الأطفال من أي أعراض بعد ابتلاع أي جسم غريب، لأنه في الطبيعي لا يسبب هذا الجسم أي مشاكل، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يعلق الجسم المبتلع في المريء، لذا يكون من الضروري الذهاب بالطفل إلى الطبيب أو قسم الطوارئ في هذه الحالات :

1- يعاني من صعوبة في بلع الطعام.

2- سيلان اللعاب.

3- يشعر بألم في الرقبة أو الصدر.

4- القيء المستمر.

5- ظهور دم في القيء أو البراز.

6- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي حالة أن الجسم الغريب عالق في مجرى الهواء أو الرئتين، يعاني الطفل من السعال المستمر، كما الشعور بصعوبة في التنفس لذا يجب طلب سيارة الإسعاف على الفور.

العلاج في المستشفى

عادة ما يسأل الطبيب عن الشيء الذي ابتلعه الطفل، ويمكن أن يتم إجراء الأشعة السينية إذا كان الجسم المبتلع مصنوعًا من مادة تظهر في الأشعة السينية، أو إذا كان طفلك يعاني من أعراض مثيرة للقلق.

واعتمادًا على الجسم الغريب ومكان وجوده في الجهاز الهضمي، قد يلزم إزالة الجسم الغريب سريعًا، وتحديدًا عند ابتلاع البطاريات والمغناطيس والزر، يمكن أن تؤذي الجسم وقد تحتاج إلى إزالتها على وجه السرعة.

الرعاية في المنزل

إذا كان الأطباء غير قادرين على رؤية الجسم المبتلع على الأشعة السينية ولم يكن لدى طفلك أي أعراض مثيرة للقلق، فيمكن العودة المنزل، ومراقبة الطفل في حالة ظهور أي أعراض متطورة.

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