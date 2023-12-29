أدعية الرزق بمولود صالح.. إليك أفضل الصيغ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء يغير القدر، وهو وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يستجب الله لنا ويحقق كل أمانينا، ومن هذه الأدعية دعاء الرزق بمولود، إذ قال الله في كتابه الكريم: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا».

أدعية الرزق بمولود

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية صيغ الأدعية للرزق بمولود وأن يكون من الذرية الصالحة كالتالي:

اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

رَبِ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذُريَة طَيِّبَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.

ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلبها، اللهم حصِن فروجها اللهم حسَن أخلاقها، واملأ قلبها نورًا وحكمة، وأهلها لقبول كلّ نعمة، وأصلح بها الأمّة اللهم واجعلها حافظة لكتابك، وداعية في سبيلك، ومجاهدة في سبيلك، ومبلغه عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

الدعاء بالذرية الصالحة

اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ارزقني الذرية الصالحة، تقر بها العيون، اللهم آمين يا رب.

اللهم البشارات التي نحب، والأيام التي تسر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعم بها، واليقين الذي يريح القلوب.

ربي ارزقني الذرية الصالحة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

يا رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.