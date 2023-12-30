الامارات | البريطانيون قلقون من أوضاعهم المالية في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون قلقون من أوضاعهم المالية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يشعرون بالقلق من أوضاعهم المالية، ويتجهون لخفض الإنفاق بحلول العام الجديد.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كيه.بي.إم.جي»، أنه رغم تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار تسعة أشهر متتالية في بريطانيا، يرى 41% من المستهلكين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.
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