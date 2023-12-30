لايف ستايل

الامارات | البريطانيون قلقون من أوضاعهم المالية في 2024

0 نشر
لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانيون قلقون من أوضاعهم المالية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يشعرون بالقلق من أوضاعهم المالية، ويتجهون لخفض الإنفاق بحلول العام الجديد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كيه.بي.إم.جي»، أنه رغم تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار تسعة أشهر متتالية في بريطانيا، يرى 41% من المستهلكين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا