الامارات | للاحتفال بليلة رأس السنة.. لا مكان في العالم يضاهي دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان دبي للتسوق نهاية أسبوع حافلة بالتجارب الاستثنائية والفعاليات الترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة من أجل صنع ذكريات لا تُنسى في الأيام الأخيرة من العام 2023.

وينظم المهرجان فعاليات تلائم الجميع في أجمل أوقات السنة في دبي بدءاً من عروض الألعاب النارية المذهلة في ليلة رأس السنة الجديدة والحفلات الموسيقية التي يحييها ألمع نجوم الفن حتى بداية موسم التخفيضات في مهرجان دبي للتسوق، والمهرجانات التي تُنظم في جميع أنحاء المدينة، وفي ما يلي ما يقدمه «دبي للتسوق» الأسبوع المقبل:

احتفالات رأس السنة

لا مكان في العالم يضاهي دبي للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تعم الاحتفالات جميع أنحاء المدينة في وداع العام الجاري واستقبال العام الجديد مع حفلات العشاء المميزة والعروض الكبيرة والفعاليات الترفيهية العائلية التي يمكن المشاركة فيها مجاناً، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة في أشهر وجهات المدينة.

ويترقب سكان الإمارة العد التنازلي في منتصف الليل لوداع العام 2023 مع الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني في ليلة رأس السنة بدبي، لمشاهدة العرض المبهر، حيث ستضيء سماء دبي بألوان تنبض بالحياة في مناطق السيف، وبلوواترز، وذا بييتش، جي بي آر، وحتا في أحد أروع العروض المذهلة التي تشهدها المدينة على الإطلاق. وسيتم الاحتفال ببدء العام الجديد من خلال عرض مخصص في كل موقع من مواقع العرض في منتصف الليل الساعة 11:59.

ويمكن لمحبي الموسيقى الاحتفال بنهاية العام 2023 في أجواء مميزة في دبي أوبرا، حيث يتألق المغني الأميركي الموهوب فانتاستيك نيغريتو على المسرح في ليلة استثنائية. كما يمكن للحضور الاستمتاع بليلة طويلة من الأنشطة الترفيهية وفعاليات تناول الطعام مع فرقة دبي أوبرا الكبرى ودي جي سليم. وعند اقتراب الساعة من منتصف الليل، ستتم دعوة الحضور إلى التنزه في الخارج لمشاهدة عرض الألعاب النارية لبرج خليفة في أروع وداع للعام 2023.

وإذا كنتم تفضلون استقبال العام 2024 على الشاطئ، ندعوكم إلى «زيرو غرافيتي دبي»، الوجهة الشاطئية المفضلة في المدينة، للاستمتاع بمهرجان الشاطئ مع حفل «روديمنتال» و«سيغالا» و«ناثان داوي»، فيما تضيء الألعاب النارية السماء فوق رمال الشاطئ. أما فندق «أتلانتس النخلة»، فينتظركم للاحتفال برأس السنة في أجواء مفعمة بالأناقة مع الموسيقي الإنجليزي «ستينغ» وفرقته الموسيقية التي تتألف من 30 موسيقياً، مع بوفيه مميز لتوفير تجربة لا تُنسى للضيوف. كما تستعد فعالية «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق لعرض طائرات الدرون، ويمكن حضور الفعالية مجاناً في ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز في الساعة 8 مساءً و10 مساءً بعرض مبهر يشهد تحليق 800 طائرة درون لكي تشكّل مشهداً مذهلاً يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.

«كانتين X»

الأيام الأخيرة من فعالية «كانتين X» المستلهمة من فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» في حديقة مشرف، والتي تستمر حتى مساء غد، وتقدم أشهى المأكولات في أجواء مميزة، حيث يمكنكم الاستمتاع بأوقاتكم في أحضان الطبيعة. وتفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً عبر خمس فئات مختلفة. وهناك أيضاً تجربة السينما المفتوحة الاستثنائية المصممة خصيصاً لفعالية «كانتين X». وتقع السينما الفريدة من نوعها في منطقة وقوف السيارات، وتعرض أفلاماً إنجليزية وعربية قديمة، يشاهدها الزوار من سياراتهم، ما يوفر تجربة سينمائية فريدة لا تُنسى تحت النجوم.

وتوفر «اتصالات إم أو تي بي» تجربة التسوق البديلة والتي أصبحت من الفعاليات الأساسية في مهرجان دبي للتسوق. وتقام الفعالية في حي دبي للتصميم، الذي ينبض بالحياة في الفترة من 5 حتى 14 يناير، حيث يمكنكم التعرف إلى أفضل المنتجات بدءاً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية بما في ذلك أفضل الملابس العادية والرياضية والمنتجات الأساسية المميزة والتي لا تجدونها في مراكز التسوق. وتقدم «اتصالات إم أو تي بي» فعالية «درايف إن فنتي بيوتي» الجديدة كلياً للنساء اللواتي يعشقن مستحضرات التجميل.

مهرجان أضواء دبي

تضيئ فعالية «أضواء دبي» واجهات المباني مع مجسمي «ذا أنوكي»، حيث يظهر الثنائي المحبوب لأول مرة في المدينة في مواقع عدة خلال مهرجان دبي للتسوق. استمتعوا بمشاهدة الثنائي اللطيف في «حتا» حتى يوم غد، وفي السيف وحي دبي للتصميم حتى 14 يناير، وفي «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم من 5 حتى 14 يناير. يذكر أن الثنائي «أنوكي» الذي ابتكره المصممان الفرنسيان موتو باتل وديفيد باسيغاند، انطلق في رحلة عالمية لبث الرسائل الإيجابية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على كوكبنا.

ويستعد مهرجان «أضواء دبي» لأروع العروض في منطقة دبي التاريخية، حيث تبث فعالية إضاءة النيون الرسائل الإيجابية والعبارات المميزة في أحياء السيف وسوق الذهب. وتكتمل التجربة على ضفة الخور، حيث ترسم مراكب العبرة المضاءة بالنيون لوحة تمنحكم أروع الخلفيات للصور على «إنستغرام»، وتحوّل الواجهة البحرية إلى مشهد ينبض بالألوان مع انعكاس الضوء على البلدة القديمة. ويمكن لزوار السيف أيضاً الاستمتاع بعروض مذهلة للألعاب النارية، والتي ستقام يوميا في الساعة 9 مساءً حتى 4 يناير 2024. ولا تفوتوا لقاء «مدهش ودانة» خلال فعالية «أضواء دبي: مدهش إنفليتابلز» في سيتي سنتر مردف، إضافة إلى فعالية «عجائب الأمازون في ويست بييتش، نخلة جميرا»، حيث تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون.

كرنفال شرطة دبي

تنظم شرطة دبي كرنفالاً مميزاً يتواصل على مدار 3 أيام في «سيتي ووك» بدءاً من 4 يناير 2024، حيث يمكنكم مشاهدة كرنفال شرطة دبي من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً يومياً في أجواء تحتفي بالابتكار والسلامة والترفيه. كما يستعرض الكرنفال المشاريع المستقبلية مع أحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا في أجواء احتفالية تنبض بالحياة مع الحفلات الموسيقية الحيّة.

كما يستعد فريق النخبة للدراجات النارية التابع لشرطة دبي لعرض يقدمه من خلال الحركات الجريئة في تجربة تخطف الأنفاس، ولا تفوتوا فرصة التعرف إلى السيارات الفاخرة التي تستخدمها شرطة دبي والمعروفة بسرعتها وكفاءتها الفائقة.

السينما المفتوحة تعرض أفلاماً في منطقة وقوف السيارات يشاهدها الزوار

من سياراتهم.

حفلات موسيقية لألمع نجوم الفن وعروض للألعاب النارية وعروض ضوئية وطائرات درون.

مهرجان نغمات دبي

بعد أن شهد إقبالاً كبيراً في الدورات السابقة، تلتقون من جديد بمهرجان «نغمات دبي» في مهرجان دبي للتسوق، الذي تستمتعون فيه بأجمل الحفلات الموسيقية الحيّة لدعم المواهب المحلية والإقليمية، في أجواء شتوية مميزة في جميع أنحاء المدينة من 5 يناير حتى 14 يناير 2024، حيث يمكن لمحبي الموسيقى حضور العروض المجانية في مواقع عدة في المدينة بما فيها «بلوواترز» و«الخوانيج ووك» و«السيف» و«بوكس بارك» و«دبي فستيفال سيتي مول» و«لاست إكزت الخوانيج» و«القرية العالمية» و«كيت بيتش» و«دي إكس بايك» بالقرب من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. ويجمع مهرجان «نغمات دبي» المذهل أفضل المواهب المحلية في المدينة والمواهب الإقليمية في أجواء مبهرة من الأغاني والرقص.