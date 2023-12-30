بعد أول ظهور لها.. 7 معلومات عن ملكة جمال الكون زوجة وليد توفيق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح جذابة خطفت قلوب العالم منذ 53 عامًا، ظهرت ملكة جمال الكون السابقة لعام 1970، على وسائل الإعلام للمرة الأولى بعد غياب طويل عن جمهورها العريض، لتعيد إلى الأذهان حُسن شبابها الذي لم يكن يقارن بأحد حينها، إذ تغيرت ملامح «جورجينيا» بعد مرورها بمرحلة الشيخوخة، وعلى الرغم م ذلك إلا أنها ما زالت تحافظ على رشاقتها وأناقتها التي اعتاد عليها الجميع.

الظهور الأول لعارضة الأزياء اللبنانية جورجينيا رزق

وبمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية المسيرة الغنائية لزوجها وليد توفيق، شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية وجورجينيا رزق، خلال لقائها الذي من المفترض عرضه، الجمعة، في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وستوضح فيه بعض من جوانب حياتها مع زوجها وسر اختفائها عن الأضواء الفترة الماضية.

وبعد عودتها إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب طويل، يرغب الكثير من الأشخاص معرفة «جورجينيا» عن قرب، لذا فإنه في السطور التالية، تستعرض «هن» أهم المعلومات عن أول ظهور لزوجة الفنان اللبناني وليد توفيق.

أبرز معلومات عن جورجينيا رزق

1- هي تدعى جورجينيا رزق.

2- ولدت عام 1953، في شهر يناير.

3- عملت كعارضة أزياء وممثلة لبنانية وأثرت في لناحية الدرامية والسينمائية من خلال أكثر من عمل مثل: جيتار الحب، باي باي يا حلوة، والملكة وأنا.

4 - استطاعت أن تفوز بلقب ملكة جمال لبنان عام 1970.

5 - حصلت على لقب ملكة جمال الكون عام 1971.

6 - ولدت «جورجينيا» في بيت عائلة مسيحية مارونية لبنانية، من أب لبناني وأم مجرية المنشأ.

6 - تزوجت «جورجينيا» المرة الأولى من حسن سلامة وأنجبت منه ابنها «علي»، الذي مات عام 1979 بعد تعرضه للاغتيال.

7- تزوجت «جورجينيا» للمرة الثانية عن طريق قصة حب نشأت بينها وبين المطرب اللبناني الشهير وليد توفيق، وكان ذلك عام 1990.