تسريحات شعر النجمات في 2023.. إطلالات جذابة وعصرية بسهرة رأس السنة (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث النساء دائمًا عن أشكال مختلفة لتسريحات شعرهن، ومدى إضافة لمسات جاذبة وعصرية، ليظهرن بشكل أكثر تألقًا، وخاصة بالمناسبات ولا سيما احتفالات رأس السنة، وإليك أبرز صيحات تسريحات الشعر التي ظهرن بها النجمات بخلال العام 2023، لتختاري منها ما يناسب شكل وجهك وإطلالتك.

وخلال هذا العام، 2023 تألقت النجمات بتسريحات شعر عديدة منها ما هو مموج، ومنها ما هو مفرود، بالإضافة لتسريحات ذيل الحصان، والكعكة بأشكال متنوعة، وتنوعت بين الشعر القصير والطويل، ويمكنك أن تقتبسي ما يحلو لكي من إطلالات لتلفتي الأنظار حولك على خطى النجمات.

تسريحة شعر قصير مرفوع لأعلى بطريقة سهر الصايغ

تُعد تسريحة شعر سهر الصايغ من التسريحات العصرية الجذابة، وتزيد من أنوثة وسحر المرأة، وكانت هذه التسريحة عنوان لإطلالة الفنانة سهر الصايغ خلال مهرجان القاهرة للدراما، ويمكنك اختيارها للحفلات المسائية، لملء وجهك بالعصرية والجاذبية.

تسريحة الشعر المفرود على خطي هبة مجدي

من التسريحات البسيطة، التي تعطي وجه ملائكي، وتمنحك طلة تشبه إطلالة الأميرات، واختارتها الفنانة هبة مجدي لتكمل إطلالتها البريئة بمهرجان القاهرة للدراما، يمكنك اختيار هذه الطريقة إذا كنت تتمتعين بشعر طويل وأملس، لتخطفي أنظار من حولك.

تسريحة شعر مموج قليلًا على طريقة هنا الزاهد

وتمثل هذه التسريحة شكل عصري ومواكب لكل صيحات الموضة، وتعتبر من أفضل تسريحات الشعر؛ لمناسبتها مع كل أشكال الوجوه، كما تُوضح جمال خصلات الشعر، وتختار الفنانة هنا الزاهد تسريحة الشعر المموج قليلًا مع وجود الفرق النصفي، بجانب غرة بنفس الطريقة على جانبي الوجه للخلف بمعظم إطلالتها، ويمكنك اختيار تسريحة الشعر المموج في الحفلات النهارية أو المسائية، بالإضافة لمناسبتها مع الحفلات الرسمية أيضًا.

تسريحة الشعر المموج بشدة على خطى علا غانم

تُمثل تسريحة الشعر الكيرلي إطلالة شبابية وعصرية، توضح جمال الشعر الطويل، وتُناسب هذه الإطلالة الملابس الكاجوال، أو ملابس المناسبات، وتختارها الفنانة علا غانم في معظم الأحيان، ويمكنك اختيار تسريحة الشعر المموج بشدة المفرود مع فارق جانبي، للتمتع بإطلالة حماسية وشبابية، ويتضح شعرك فيها بمظهر أكثر كثافة.

تسريحة الشعر المفرود مع غرة قصيرة على طريقة دينا حايك

تعتبر تسريحة الشعر الأملس المفرود من التسريحات الشبابية الناعمة، كما أنها العملية، حيث تناسب كل المناسبات، وجميع الأوقات، بالإضافة لكونها مناسبة لكل أطوال الشعر، ويُفضل فيها الطويل والمتوسط، ويمكنك اختيارها بحفلة رأس السنة لطلة متألقة ناعمة.

تسريحة ذيل الحصان بطريقة نرمين محسن

تتميز تسريحة شعر ذيل الحصان بإضافة غرة عالية، بالعصرية والجاذبية، حيث تخطف الأنظار من الوهلة الأولى، وتكون أكثر إثارة مع الشعر الطويل الكثيف، وتناسب هذه الإطلالة الحفلات والمناسبات الرسمية، يمكنك اختيار تسريحة ذيل الحصان على خطى نرمين محسن، إذا كنتي ترغبين بمظهر أنثوي جذاب.

تسريحة الشعر ذو المظهر المبلل على خطى هبة حسين

تأتي تسريحة الشعر المبللة ضمن التسريحات الرائجة بعام 2023، المصنفة بالجريئة، كما أنها ملفتة وعصرية، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، ومن المعروف عن الإعلامية هبة الحسين، حبها للظهور بشكل استثنائي ملفت بجميع المناسبات، لذلك اختاري تسريحة الشعر المبللة إذا كنتِ ترغبين بتسريحة شعر شبابية جريئة، ويُفضل وضع مكياج بألوان جريئة.