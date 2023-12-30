الحمل لحظة ذهبية للعناية بصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل هو وقت التغييرات الهرمونية والجسدية الكبيرة، والتي يمكن أن تؤثر في صحة القلب. في الواقع، تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة لدى النساء في أثناء الحمل وبعده، لذلك، من المهم أن تهتم المرأة بصحة قلبها في أثناء الحمل، حتى تتمكن من رعاية نفسها وطفلها بشكل أفضل.

وأوضح بيان جديد لجمعية القلب الأمريكية إن الحمل وقت طبيعي لتبني الأم عادات صحية لها وللطفل، فهو وقت محوري في حياة المرأة، وفقًا لما جاء في "مديكال إكسبريس".

وتوصل البيان إلى دراسة أفادت بأن حوالي 40% فقط من الحوامل في الولايات المتحدة يتمتعن بصحة قلب جيدة قبل الحمل، وأن الوزن الزائد هو العامل الرئيسي لهذا الضعف في صحة القلب.

وكشفت الدكتورة ميشيل ألبرت الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية: "إن إجراء تغييرات صحية قد يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة للأم والطفل".

وأكملت: "إذا كانت الأمهات يتمتعن بصحة قلب جيدة في أثناء الحمل، فمن المرجح أن يتمتع الأطفال بالحالة نفسها".

ونصحت الحوامل على تبني: "نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، بما في ذلك المشي، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن مصادره".

وقال البيان إن تسمم الحمل من مضاعفات ضعف صحة القلب.

وأكدت جمعية القلب الأمريكية على من تعانين مشاكل متعلقة بالقلب، بضرورة العمل بشكل وثيق مع الطبيب لمراقبة صحتهن، وتناول جميع الوصفات الطبية على النحو الموصوف.