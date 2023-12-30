علامة تكشف إصابتك بجرثومة المعدة.. «تظهر في الحمام»

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة واحدة من الأمراض الشائعة، التي لها العديد من العلامات، والأعراض كجرس إنذار للكشف المُبكر على أمل التخلص منها، إذ تتسبب في كثير من الأعراض المرضية على رأسها الإحساس بآلام شديدة بالمعدة؛ حيث تتسبب في دمار أنسجة المعدة، بالإضافة لتواجد الالتهابات، بجانب تسببها في قرحة المعدة بالجزء العلوي من الجهاز الهضمي، وغيرها من الأعراض التي تشير للإصابة بها.

ما هي جرثومة المعدة؟

وجرثومة المعدة، هي نوع من البكتيريا الحلزونية، لا تُظهر على معظم المصابين بها أي أعراض، ولكن تتسبب رغم ذلك في جلب الكثير من الأمراض، وتظل تلك البكتريا تنمو ما لم يلجأ الشخص المُصاب للعلاج بواسطة طبيب، أما مكان نموها هو الجدران المُبطنة للمعدة.

سبب الإصابة بجرثومة المعدة

وكشف دكتور محمد خورشيد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، عن سبب الإصابة بجرثومة المعدة، موضحًا أنها تأتي بشكل أساسي من الأطعمة المُلوثة، والأواني الغير نظيفة، أوالإصابة من لعاب شخص مُصاب، حيث يؤثر هذا التلوث في الأنسجة التي تحمي المعدة بواسطة تبطينها، مما يؤدي لإفراز السموم، وبالتالي الإصابة بطريقة مباشرة للمعدة، كما تتسبب فيمَا بعد في تلف الجهاز الهضمي نتيجة العصارات الحامضية.

علامة عند دخولك الحمام تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

وفقًا لما ذكره استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، لـ«هُن»، يمكن أن يبين البراز إذا ما كان الشخص مريضًا بجرثومة المعدة، وذلك إذا احتوى على الدماء، أو أصبح باللون الداكن، فهذه العلامات قد تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة، مشددًا على ضرورة اللجوء للطبيب فور أي تغيرات حادثة، سواء بالآلام أو ملاحظة تغيرات صحية، والخضوع للتحاليل الطبية التي يتمثل دورها في أكشاف ماهية المرض المتواجد.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

وأوضح «خورشيد» الأعراض التي تظهر عند الإصابة بجرثومة المعدة، على أن تكون أهمها الشعور بألم شديد في البطن وخاصًة الجزء العلوي منها، بالإضافة للشعور بحرقة بالمعدة، بجانب الإحساس بالانتفاخ، وملاحظة فقدان الشهية، ورغم تناول القليل من الطعام يحدث للمصاب شعور بالغ بالامتلاء، مشيرًا إلى ضرورة زيارة الطبيب عند استمرار ألآم المعدة، أوخسارة الوزن الغير مبررة.

مخاطر جرثومة المعدة

وعن مخاطر جرثومة المعدة، صرح استشاري الجهاز الهضمي بخطورة مرض جرثومة المعدة إذا ما تم إهمال أعراضه، حيث يتضاعف المرض إلى حدوث نزيف داخلي، بالإضافة لقرحة المعدة، وفي أخطر الأمور يتحول المرض لسرطان بالمعدة.

كما بين أن جرثومة المعدة لا يمكن علاجها إلا باحتواء الأدوية على المضادات الحيوية، التي تصل جرعتها إلى تناول قرصين معًا بالمرة الواحدة من الأقراص قوية المفعول، ولكن يجب تحديد نوع المضاد الحيوي من قبل الطبيب المُعالج؛ ليقوم بتحديد النوع المناسب للحالة المرضية.

الوقاية من جرثومة المعدة

وعن طرق الوقاية نصح «خورشيد»، بطرق للمحافظة على الصحة وتجنب حدوث أي أمراض، التي من بينها جرثومة المعدة، ومن أهم هذه الطرق الحفاظ على تنظيف اليدين بالماء والصابون جيدًا بعد استخدام الحمام، وقبل التوجه لتناول الأطعمة، كما شدد بالحرص على التأكد من نظافة الفاكهة والخضراوات قبل استعمالها، بجانب منعه لمشاركة الطعام بواسطة إطعام أحد من نفس الأداة التي يأكل بها.