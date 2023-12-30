من هيفاء وهبي لدرة.. اختاري فستانك باللون الأحمر لسهرة رأس السنة (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اللون الأحمر يُمثل اللون الرئيسي لحفلات رأس السنة، كما أنه لون يفضله معظم السيدات بالأوقات اليومية، حيث يبرز اللون الجمال الأُنثوي، ويخطف الأنظار إليه، وقبل الاحتفال برأس السنة، والاستعداد للسهرات والتنزهات الليلية، إليكِ بعض إطلالات الفنانات باللون الأحمر، لتساعدك في اختيار ظهور مميز في احتفالك برأس السنة.

هيفاء وهبي بفستان متألق باللون الأحمر

تتألق الفنانة هيفاء وهبي دائمًا بإطلالات جريئة ومميزة، ذات فخامة، وكالعادة ظهرت بطلة خاطفة للأنظار، بفستان أحمر غاية في الأناقة، صُمم مُجسم لتفاصيل الجسم، بفتحة واسعة من جهة الصدر، ليتناسب مع شخصيتها الجريئة، لذلك إذا كان اختيارك الطلة الجريئة، عليك اللجوء لتصميم فستان هيفاء وهبي.

سيرين عبد النور بإطلالة لطيفة باللون الأحمر

تُفضل الفنانة سيرين عبد النور، الظهور بشكل جذاب، يُعبر عن شخصيتها وأنوثتها، ويتحدث عن أناقتها، كما أنها تُكثر من اختيار الفساتين بألوان داكنة، حيث فضلت الفنانة فستانها القصير باللون الأحمر الداكن، تم تصميمه بفتحة صدر مثلثة، يتميز خصره بشكل الفيونكة العريضة، وأكمام منتفخة قليلًا من عند الأكتاف، فإذا كان زوقك الإطلالة الناعمة فعليك التفكير بفستان سيرين عبد النور.

سوزان نجم الدين بإطلالة هادئة باللون الأحمر

تتميز شخصية الفنانة سوزان نجم الدين بالميل إلى الإطلالات البسيطة والكلاسيكية، التي تخطف الأنظار رغم رقتها، وجاء الفستان بطول قصير، وبدون أكمام، يُزينه حزام على الخصر بسيط بحلقات معدنية باللون الفضي.

جامبسوت أحمر اللون بطريقة درة

خطفت الفنانة درة زروق الأنظار، بإطلالة عصرية، تتميز بشكل فريد من نوعه، وجاءت الجامبسوت ذات اللون الأحمر ببنطال ضيق، دون أكمام، ملفتة للنظر بفيونكة عريضة مُكونة من طبقتين، يتدلى منها شريطين، يبلغ طولهم أقدام الفنانة، فإذا كنتي تُفضلين الإطلالة الخاطفة للأنظار، المتميزة بالشكل الفريد، اجعلي في اختيارك تصميم جامبسوت درة زروق.

كارول سماحة بمظهر يناسب العصر باللون الأحمر

عادًة ما ترتدي الفنانة كارول سماحة تصاميم راقية، معبرة عن شخصيتها العصرية في الوقت نفسه، وتدل على الفخامة والرُقي، واختارت الفنانة لهذه الإطلالة، بلوفر أحمر برقبة طويلة، يتميز بفتحة على شكل قلب من جهة الصدر، وتم تنسيقه مع أكمام واسعة قليلًا، بأكتاف «مُكشكشة»، واكتملت الإطلالة ببنطال أسود اللون، بالقماشة الجلدية، مع حذاء بنفس اللون من نوعية البوت القصير، وتميزت الإطلالة بفخامة أكثر؛ لارتداء الفنانة قبعة صوف ذات لون أحمر، فإذا كانت رغبتك الإطلالة الهادئة العصرية، عليك اعتماد إطلالة كارول سماحة.