استقبلي العام الجديد بإطلالة مميزة.. إطلالات ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يبحث العديد من الفتيات عن الملابس الرائعة لحفلات الأعياد، احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، ومنها الترتر والبريق والريش الصناعي، والبنطلون الجينز المفضل لديك بحقيبة يد مزخرفة أو جرب الألوان والأنسجة غير المتوقعة.

ووفقًا لما جاء في مجلة "Elle" إليك أفضل اتجاهات الموضة عام 2024 ، تزامنًا مع العد التنازلي، لعام 2024.

فستان مزين بالترتر

لا شيء يعبر عن ليلة رأس السنة الجديدة مثل الترتر والألوان المعدنية، لذا اسمح لنفسك بالتألق، فقط تأكد من إبقاء إكسسواراتك على الجانب الأبسط لتجنب المظهر المتفاخر بشكل مبالغ فيه.

أسود وأزرق

اللون الأسود والأزرق يمكن أن يسيرا معًا، لذا يمكنك أن تحصلي على زوج مثير من الأحذية ذات الرقبة العالية حتى الفخذ مع تنورة وحقيبة وردية اللون .

الألوان البسيطة

يمكنك مزج الألوان الهادئة وإضافة القليل من الإثارة مع الحد الأدنى من الزخارف، مثل قماش الدنيم المزخرف بالريش الصناعي.

ارتداء بدلة كلاسيكية

لا يمكنك أن تخطئ في ارتداء مجموعة البدلات الكلاسيكية المصممة خصيصًا، أضف زوجًا أنيقًا من الأحذية الرياضية للحفاظ على مظهرك الكاجوال، أو ارتديه مع حذاء ذو الحزام الخلفي، وإذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على بعض التألق، فاختر حقيبة يد لامعة أو زوجًا من الأقراط المتدلية.