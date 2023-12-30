تزوجها بعد 30 سنة من الفراق.. قصة حب بريطانية لا تعرف المستحيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعهما الحب منذ مرحلة الثانوية وفرقتهما الجامعة، وانتقل كل منهما لمكان مختلف، وأنشئا عائلات وحياة جديدة، إلا أن الحنين عاد إليهما حينما التقيا مجددًا في اجتماع نظمته مدرستهما لتحتفل بطلابها من الدفعات الماضية، وبعد مرور 30 عامًا، وبلوغهما عمر الـ53، اشتعلت مشاعرهما بوقود الشوق مرة أخرى.

صديقان يقعان في الحب مجددًا بعد 30 سنة على فراقهما

هايدي وباركر أرمبروستر، بريطانيان يبلغ كل منهما 53 عامًا، إلا أنهما أصرا على العودة إلى علاقتهما في فترة المراهقة، وتحقيق حلمهما بأن يجتمعا في بيت واحد، وعلى الفور طلب «باركر» الزواج من حبيبته السابقة الزواج، ولم تترد الأخرى بالقبول، وعلى الرغم من أن لكل منهما أسرة إلا أنهما لم يلقيا بالا لذلك، حسب ما نشرته صحيفة «مترو» البريطانية.

تروي «هايدي» في حديثها لـ«مترو»، أنها كانت قد فقدت الأمل في أن يجتمعا مرة أخرى، إلا أنه بالصدفة البحتة رتب القدر لقائهما بعد أن تعدى عمرهما 50 عامًا: «لقد شعرت بالسعادة الكبيرة فور أن التقيت به خاصة أنه مر على فراقنا أكثر من 25 عام، ولكنني لم أجد فرقًا في شخصيته السابقة، وما زال يحمل نفس الصفات الجيدة التي جعلتني أعجب به في البداية».

فيما أضاف «باركر»، أنهما وقعا في الحب منذ أن كانا في الرابعة عشر من عمرهما، ولكن الجامعة بعدت بينهما، موضحًا شعوره بالفرحة حينما وجدها أمامه: «لقد رأيتها مجددًا، وشعرت حينها بأننا عدنا إلى المرحلة الثانوية، ويومها تحدثنا كثيرًا عن العديد من الأمور في حياتنا، وما زلت أراها جميلة كما لو كانت طالبة صغيرة في المدرسة».

زواج بعد 30 سنة الفراق

اغتنم «باركر» الفرصة وطلب يد «هايدي»، من والدها قبل وفاته بمدة قصيرة، وأقاما حفل زفافهما في نفس الكنيسة التي كانت فيها جنازة والدها، وفقا لها: «على الرغم من أنني شعرت بالحزن لفقداني والدي إلا أنه كان لدي مشاعر جميلة لاجتماعنا معًا بعد مرور مدة طويلة على فراقنا».