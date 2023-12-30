5 طرق للتخلص من الملح الزائد في الطعام.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قد تضيف ربة المنزل كمية كبيرة من الملح إلى الطعام، دون أن تنتبه إلى ذلك، ما يؤدي إلى إفساد الطعم، ويصبح من الصعب تناوله، لذا هناك بعض الحلول الفعالة، للتخلص من الملح الزائد في الطعام، عوضا عن إهداره أو التخلص منه.

شرائح البطاطس النيئة

تعد شرائح البطاطس النيئة من الحلول الفعالة، في امتصاص الملح من الطعام، خلال دقائق محدودة، من خلال تقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة نوعًا ما، ووضعها في الإناء أو المقلاة التي يتم الطهي بها، وتركها لمدة 15-20 دقيقة على نار هادئة أو متوسطة، ثم يمكن التخلص من البطاطس، والاستمرار في طهي الوصفة، حسب موقع The Times of India.

الحليب

يعد الحليب من الحلول التي يمكن اللجوء إليها، للتخلص من الملح الزائد في الوصفة، خاصة حليب جوز الهند، فله تأثير فعال في استعادة الطعم الجيد للوصفة.

الزبادي

الزبادي من الطرق الجيدة للتخلص من الملح الزائد في الوصفة، دون أن تغير من طعمها، إلى أنها ستضيف القوام الكريمي إلى الطعام، فإضافة ملعقتين صغيرتين من الزبادي أو الكريمة الطازجة، سيؤدي إلى امتصاص الملح الزائد، مع عدم التغيير من طعم الوصفة كثيرًا.

عصير الليمون

عصير الليمون من الطرق التي تعمل على امتصاص الملح الزائد بالطعام، ولكن لا يجب إضافة كمية كبيرة منه، على لا يعمل على تغيير الطعم الأصلي للوصفة، فالقليل منه يكفي على معادلة الطعم المالح، واستعادة الوصفة الطعم المتوازن مجددا.

العجين

يمكن خلط كمية من الدقيق مع القليل من المياه وتحويلها إلى عجين، ثم تشكيلها كرات صغيرة، وإضافتها إلى الوصفة، وتركها لعدة دقائق، وستعمل على امتصاص الملح الزائد بالطعام، ويمكن بعد ذلك التخلص من كرات العجين.