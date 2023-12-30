أفضل أقنعة الوجه لمكافحة حب الشباب والتجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - يتطلب الطريق للحصول على بشرة نقية وناعمة لتقليل ظهور البثور، اختيار مرطبات للبشرة ، وبالطبع أفضل أقنعة الوجه LED على الإطلاق للعمل تحت سطح البشرة، ومحاربة الالتهابات.

ووفقًا لما جاء في مجلة elle، ويقول جراح التجميل الدكتور أمير كرم : "إن العلاج بتقنية LED (أو الصمام الثنائي الباعث للضوء) هو علاج تجميلي غير جراحي يستخدم أطوال موجية مختلفة من الضوء لاستهداف مشاكل مكافحة الشيخوخة وحب الشباب وفرط التصبغ" .

كما "يمكن أن يزيد إنتاج الكولاجين لدرء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتحسين نسيج الجلد ولونه، وتقليل الالتهاب، وزيادة الدورة الدموية، مما يمكن أن يخلق بشرة أكثر شبابًا بشكل عام."

في البداية، شقت هذه الأجهزة المتطورة طريقها من المنتجعات الصحية إلى منازل الناس أثناء الوباء، ولا تزال محبوبة من قبل عدد لا يحصى، والمشاهير، ومحترفي العناية بالبشرة ولسبب وجيه.

وتم تطوير هذه التقنية في الأصل بواسطة وكالة ناسا في الثمانينيات لتجارب نمو النباتات، ومنذ ذلك الحين وجد أنها تقدم العديد من فوائد العناية بالبشرة.